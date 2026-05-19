El Gobierno reafirmó que Manuel Adorni presentará "en los próximos días" la declaración jurada: "Va a traer tranquilidad"

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió en defensa del jefe de Gabinete. Aseguró que la presentación calmará el ruido político interno que afecta a la administración nacional.

El Gobierno volvió a ensayar una defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y reiteró la promesa de que "en los próximos días" hará efectiva la presentación de su declaración jurada que echará luz sobre la investigación judicial por enriquecimiento ilícito . En las últimas horas, la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a las voces que reclaman por la situación patrimonial del exvocero. El escándalo judicial agiganta la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, trasladó a la prensa la confianza que tanto Javier Milei como su hermana, Karina, le tienen aún al portavoz y jefe de Ministros, a pesar del avance de la causa que investiga el crecimiento de su patrimonio durante los últimos dos años y los reiterados gastos en viajes al exterior en compañía de su familia, hechos que lo llevaron a estar en el centro de las críticas por parte de propios y ajenos.

"Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días" , dijo el titular de la cartera nacional a la salida del MALBA, donde disertó Milei este martes. También aclaró que la entrega de la documentación respaldatoria sobre sus movimientos patrimoniales "va a traer tranquilidad" , en alusión al ruido político que se generó a partir de marzo, cuando se conocieron las imágenes de Adorni en compañía de su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York, que dieron paso a la investigación patrimonial.

La foto derivó en una causa por el traslado de la mujer en el avión presidencial junto a la comitiva oficial a la Argentina Week que se desarrolló en Estados Unidos. "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe", se defendió Adorni frente al escrutinio público.

Si bien esa denuncia fue desestimada, dio pie a que se pusiera el foco en los gastos del jefe de Gabinete ante movimientos y pagos que no se condicen con sus ingresos, motivo que derivó en la apertura de otra investigación por parte del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Avanza la causa contra Manuel Adorni

En las últimas semanas, la causa arrojó como resultado de las pericias que Adorni habría abonado u$s245.000 en la refacción de una casa en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cifra que abonó en efectivo, según dijo en sede judicial el constructor Matías Tabar.

También declararon dos jubiladas y dos policías que afirmaron haberle prestado dinero a Adorni en diferentes momentos de los últimos años para comprar y vender dos departamentos de las calles Miró y Asamblea en Caballito, a cambio de sendas hipotecas. En paralelo, se detectaron gastos por $14 millones en muebles para la primera de las propiedades porteñas.

La semana pasada, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas en la causa. Entre otras, pidió información a “empresas proveedoras de servicios de activos virtuales” del funcionario y su esposa.

El fiscal quiere ahondar en cómo se financiaron los viajes de los Adorni y su esposa y solicitó información a una agencia de viajes para que precise la modalidad de pago del pasaje aéreo de regreso desde la ciudad de Nueva York a Buenos Aires en febrero pasado.

adorni vs villarruel

Interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial profundizó la interna en La Libertad Avanza entre el karinismo y sectores de Santiago Caputo, originalmente detonada por lugares en el Gobierno pero que sumó como condimento el blindaje de la hermana del Presidente al jefe de Gabinete, resistido por buena parte de los ministros y por el asesor presidencial.

El caso también desencadenó en reclamos de Patricia Bullrich y de opositores aliados como el PRO, que le pidieron a Adorni que esclarezca su situación. Incluso activó cuestionamientos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pese a su distanciamiento de los Milei volvió a exigir claridad y transparencia al Gobierno.

“Estamos todos esperando su declaración jurada”, dijo la titular del Senado ante la promesa de Adorni de presentar la documentación respaldatoria de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, mediante la cual -dijo el jefe de Gabinete- echaría luz y despejaría las dudas sobre los gastos registrados en los últimos dos años.

Consultada sobre si el jefe de Ministros de la Nación debería presentar su renuncia ante el impacto negativo que está provocando la causa judicial sobre la imagen del Gobierno, la Vicepresidenta se expresó con un silencio acompañado de una sonrisa.

Alejada de la mesa chica del Gobierno, Villarruel fue consultada este martes sobre su distanciamiento y sobre la interna libertaria. "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, dijo

Pero la primera en reclamar claridad al exvocero fue la exministra de Seguridad luego del informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener "una explicación a los gastos". Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: "Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?".

Desbordado por el escándalo creciente y ante el ruido interno, Milei salió en defensa de su jefe de Gabinete. “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear", se quejó y reiteró: "Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes”, dijo. Pasadas dos semanas, aún el exportavoz no presentó la documentación.