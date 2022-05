Urtubey sorprendió con un elogio a un referente kirchnerista: "Wado de Pedro es un dirigente súper interesante"

"El peronismo debe ser el vehículo transformador, lamentablemente eso no se verifica en la realidad, pero debe ser así", analizó.

En este marco, Urtubey destacó la figura de Wado de Pedro, a quien definió como "un dirigente súper interesante porque tiene una profunda vocación política y entiende que desde el diálogo se construye".

"Él habla con todo el mundo y eso me parece un dato interesante. El diálogo es una herramienta de construcción de un proyecto colectivo que espero que pueda nacer, porque hasta ahora el Gobierno no lo ha podido hacer. Tener dirigentes con los cuales poder hablar está bueno", valoró el ex mandatario salteño, quien días atrás participó de una cumbre del PJ salteño en Mendoza, invitado por De Pedro y por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Alejado durante bastante tiempo de los primeros planos de la política tras intentar construir de forma infructuosa a una tercera vía por fuera de "la grieta", Urtubey comenzó semanas atrás a tender puentes con sectores del peronismo con los que se encontraba distante.

En este sentido, sorprendió su asistencia al encuentro del PJ a Mendoza, y más aún sus expresiones de "buena onda" con un dirigente cercano a Cristina Kirchner como De Pedro.

El ministro de Interior, referente del ala más moderada de La Cámpora, viene levantando su perfil en las últimas semanas, multiplicando reuniones con dirigentes de distintos ámbitos de la política, los movimientos sociales, el sindicalismo y el empresariado.

Diferenciándose de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner y de Andrés "el Cuervo" Larroque, quienes no ocultan su desilusión y cuestionamiento al rumbo que le imprime Alberto Fernández a la política económica del país, De Pedro cuida su relación con el Gobierno y tiende puentes con sectores impugnados por el kirchnerismo duro y se muestra como una opción presidenciable de cara al 2023.

Urtubey ponderó el estilo dialoguista de De Pedro e insistió en que "no se puede construir un proyecto común sin hablar".

"El Gobierno (del Frente de Todos) se construye desde la lógica de la confrontación y yo no coincido con esta lógica, que nos hace mucho daño a los argentinos", consideró.

"Apunto en serio a la construcción colectiva. Si no logramos un acuerdo de 4 o 5 temas centrales que necesita Argentina para salir adelante, este país no va a salir adelante nunca", recalcó el salteño.

Por último, Urtubey criticó la gestión de Alberto Fernández: "El problema es que tenemos un presidente que no tiene palabra y no ejerce posiciones de poder. Yo no soy parte del Frente de Todos, soy ajeno y por eso en la interna no me meto, pero evalúo la gestión y es muy mala".