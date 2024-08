Piden a la Iglesia la expulsión del cura Olivera Ravasi, cuestionado por promover la liberación de genocidas

Ojea y Colombo coincidieron en que el sacerdote cuestionado "no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica y tampoco de la Conferencia Episcopal". Ambos señalaron que se inició una investigación y se analizan sanciones en contra de Olivera Ravasi pero con la dificultad de que "se maneja como un outsider" de la Iglesia, porque no dependen de ninguna Diócesis. El sacerdote cuestionado reside en la ciudad de Zárate y en sus redes sociales informó que promueve la libertad a los genocidas presos. Además, integra la organización del Verbo Encarnado, que fue intervenida por el Papa Francisco. En los últimos días, el obispado de Zárate-Campana informó que el cura no está designado en esa diócesis, pese a que en público se presenta como capellán del Instituto Sedes Sapientae, que no depende de esa iglesia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CEAvocero/status/1823002652646522898&partner=&hide_thread=false Lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina. — Padre Máximo (@CEAvocero) August 12, 2024

Según Pisoni, los prelados le señalaron a los asistentes que la Iglesia respalda la lucha por “memoria, verdad y justicia”, en consonancia con las posturas del Papa. Sobre eso, las organizaciones destacaron los gestos de Francisco, unos días después que se hizo pública la reunión en el penal de Ezeiza, quien visitó a sor Geneviève Jeanningros, sobrina de Léonie Duquet, una de las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por orden del represor Alfredo Astiz durante la última dictadura. Unos días más tarde, recibió en el Vaticano a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, secuestrada cuando estaba embarazada de ella y nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los vuelos de la muerte, en los que también estuvo implicado Astiz, quien apareció en la foto de la visita de los diputados de LLA.

El referente de HIJOS agregó que reiteraron un pedido de expulsión de la Iglesia -ya formulado ante la CEA en 2018- sobre el condenado cura Christian von Wernich, por su responsabilidad en 35 casos de secuestros y torturas durante la dictadura. El todavía religioso escribió una carta que se publicó en un medio nacional, en la que se expresó a favor de la visita de los parlamentarios libertarios a genocidas.

Ámbito dialogó con Eduardo Tavani (APDH), quien también participó de la reunión, que puso el acento en la preocupación demostrada por las autoridades de la CEA sobre el accionar de Olivera Ravasi y se comprometieron en pronunciarse de manera enfática sobre ello. "Nuestra demanda, en ese sentido, al igual que con los diputados de la LLA fue clara, deben ser expulsados, unos de la Cámara y el otro de la Iglesia", dijo. "No puede tolerarse en el seno de ambas instituciones a quienes conspiran contra la democracia y vulneran con su accionar la Constitución y las leyes, reivindicando el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar", cerró.

Debido al fuerte impacto mediático del accionar del sacerdote Olivera Ravassi, esta semana el vocero de la Conferencia Episcopal, el cura Máximo Jurcinovic, señaló en cuenta de X que "lo expresado y actuado por el sacerdote en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina". Enfatizó en que lo hecho por el cura es el resultado de “una acción particular y personal del mencionado sacerdote” y recordó que “la visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora”.