Vuelos con demoras y cancelaciones: asamblea de pilotos afecta a Aerolíneas Argentinas

Se convocó una medida gremial por un conflicto salarial. La medida de fuerza será entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery. Reclaman por mejoras salariales. Denuncian perdida de poder adquisitivo.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a una asamblea de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery . La medida gremial sostenida por un conflicto salarial afecta a 95 vuelos de la compañía estatal generando demoras y posibles cancelaciones en la previa del fin de semana largo.

APLA realiza asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery este jueves 9 de octubre entre las 16 y las 20. Además, según informaron fuentes de la compañía, la medida de los pilotos afectará los planes de viaje de alrededor de 12.200 pasajeros .

"Estamos llevando a cabo la medida que anunciamos. A las 16 comenzamos la asamblea, estamos charlando con los pilotos mientras nos cuentan sus inquietudes sobre la situación actual de la empresa . Es verdad que hay algunos vuelos demorados pero va fluyendo", le comunicó Juan Pablo Mazzieri, miembro del gremio de pilotos a Ámbito Financiero .

Por otro lado, fuentes de la compañía le expresaron a Noticias Argentinas que “esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

“Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento ”, agregaron.

Comunicado aerolíneas Comunicado de APLA.

El sindicato anunció una nueva convocatoria de asambleas para el próximo viernes 24 de octubre. Estas acciones directas se enmarcan en una puja persistente con el Gobierno por reclamos salariales.

Por qué los pilotos convocan asamblea

La disputa central reside en la negociación paritaria. El acuerdo salarial vigente de los pilotos finalizó en agosto, por lo cual no hubo una nueva discusión formal desde esa fecha. La conducción de la empresa y los gremios mantienen diferencias sobre los tiempos para iniciar el diálogo. Sin embargo, durante el año pasado, los pilotos de la aerolínea de bandera también realizaron varios paros.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron que el anuncio de las medidas de fuerza responde a una presión pre-paritaria. La firma pretende discutir los salarios después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.