El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza para octubre: cuándo y qué aeropuertos quedarán afectados

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aérea repudiaron la "demora intencionada" de Aerolíneas Argentinas en la negociación de paritarias.

El Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) anunció nuevas medidas de fuerza ante la "demora intencionada" por parte de Aerolíneas Argentinas en la negociación de paritarias. De esta manera, anticiparon que este mes realizarán jornadas de protesta y habrá "demoras en los vuelos y posibles cancelaciones".

El gremio repudió los tiempos de la empresa para acordar actualizaciones salariales y anunció medidas de acción directa por incumplimientos del convenio colectivo y el proceso de desregulación del sector.

A través de un comunicado, expresaron que la "demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial , representa una nueva provocación por parte de esta administración ".

Ante este contexto, adelantaron que por "reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo" comenzarán a realizar " medidas de acción directa ". "Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad , que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”, advirtieron desde APLA.

En detalle, realizarán dos asambleas programadas en Aeroparque: la primera será el 9 de octubre entre las 16 y las 20 horas y la segunda se llevará a cabo el 24 de octubre de 6 a 10. "Durante estas asambleas, se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones ”, advirtieron y responsabilizaron a Aerolíneas Argentinas "de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

Crece el conflicto entre el gremio de pilotos y Aerolíneas Argentinas

La tensión entre el gremio y la empresa se viene arrastrando hace meses, sobre todo desde la promulgación del Decreto 378/2025 que establece cambios en materia de horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico.

Meses atrás, se dictaron varias conciliaciones obligatorias para evitar un paro de pilotos. Desde APLA enfatizaron que “la desregulación en la industria aeronáutica está generando serias consecuencias para nuestros pilotos. Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos para los profesionales argentinos se han visto reducidos, y sus salarios son alarmantemente superiores. Esta situación reduce significativamente el empleo y degrada la profesión en nuestro país”.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó asambleas de trabajadores en 21 aeropuertos del país para reclamar el incumplimiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de auditorías internacionales en el marco de protestas por una mejora salarial.