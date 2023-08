Píparo: "Si la mayoría acompaña los proyectos de Milei ¿por qué el Congreso debería trabarlos?"

"Si un proyecto se plebiscita y la gran mayoría lo apoya, ¿Quiénes somos los diputados para ir en contra de la voluntad popular? ¿Somos seres superiores? De ninguna manera, eso creyó hasta acá la política y así nos va?", agregó a través de su cuenta oficial en Twitter.

Además, en respuesta a otro usuario, señaló que el Congreso debería dejar de funcionar como "un ámbito oscuro que hace acuerdos entre 5, de madrugada y de espaldas a la sociedad".

Carolina Píparo reafirma su candidatura

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, descartó la posibilidad de una alianza electoral con Juntos por el Cambio (JxC) para respaldar la postulación del candidato Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires con miras a las generales de octubre.

"Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho JxC y no es algo sólido", fundamentó en declaraciones a radio Mitre.

Píparo dejó claro que LLA es "el único espacio distinto" que se presenta en las elecciones de este año y aseguró que el candidato presidencial de la fuerza, el diputado nacional Javier Milei, "tiene una conexión con la gente".