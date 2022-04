Zabaleta le respondió al Gobierno porteño: "No es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita"

"El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita", reafirmó Zabaleta y refutó así expresiones de Rodríguez Larreta, quien dijo que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a quienes "corten las calles y no cumplan con la ley".

Juan Zabaleta NA

"Tomamos una decisión: salir de la crisis que nos dejó la pandemia sanitaria y el gobierno de Macri con la mayor tranquilidad posible y abrazando a los más necesitados, pero también a los comerciantes, a las pymes y a las industrias, para que pueden trabajar y producir con la inversión social que se vuelca en la economía", declaró Zabaleta.

E insistió: "Necesitamos que todos y todas podamos convivir en paz en una Argentina que está en el camino de la reconstrucción".

La palabra de Larreta sobre el corte de calles y los acampes

El jefe de Gobierno porteño denunció este lunes que se trata de una “extorsión” por parte de las organizaciones sociales que llevan a cabo las manifestaciones y los calificó como “cobardes” por “usar a la gente”.

pag10-larreta_opt.jpeg Horacio Rodríguez Larreta

En conferencia de prensa, Larreta cruzó a quienes llevan adelante esta modalidad de protesta, como el acampe realizado la semana pasada frente al Ministerio de Desarrollo Social, con cortes durante tres días en la 9 de Julio. “Lo que pasó acá fue una extorsión, da bronca porque usan a la gente”, disparó el mandatario porteño.

El referente de Juntos por el Cambio siguió con sus cuestionamientos a las organizaciones sociales, en el marco de los reclamos para transformar planes sociales en empleo genuino. “¿Piensan que la gente vino de forma espontánea? Los traen extorsionados, si no vienen les sacan el plan”, aseguró mientras siguió con otra definición explosiva contra los piqueteros: “Son unos cobardes”, expresó Rodríguez Larreta.