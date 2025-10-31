PAMI cuenta con un botón de emergencia y pocos afiliados saben usarlo







Descubrí esta nueva función que garantiza la atención rápida y simplificada a adultos mayores en momentos críticos.

PAMI cuenta con una aplicación oficial en la que se pueden realizar todos sus trámites de forma digital.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) atravesó un proceso de modernización de sus servicios con el objetivo de ofrecer comodidades de mayor calidad a sus afiliados. Recientemente, la obra social introdujo una nueva función en su app oficial, Mi PAMI, que les permitirá contactar al personal médico en caso de una urgencia.

Esta nueva herramienta está disponible tanto en la aplicación como en la versión web del portal. Asimismo, en este podrán resolver todos sus trámites y consultas de forma digital, sin necesidad de acercarse a las agencias de la institución.

pami celular.webp Qué es el botón de emergencias de PAMI A través de la sección de emergencias, los afiliados podrán acceder a los números de emergencia de la obra social. Este fue diseñado para ser visible e intuitivo para los afiliados, con el objetivo de mantener la simplicidad de uso. De esta manera, garantizan respuestas rápidas en momentos críticos.

Por otro lado, este no es el único servicio al que los afiliados podrán acceder fácilmente. También podrán visualizar su credencial PAMI, los datos de su médico de cabecera, la cartilla médica, recetas, entre otras prestaciones.

Paso a paso: cómo activar el botón de emergencias de PAMI Para poder acceder al botón de emergencias, simplemente hay que ingresar a la aplicación de PAMI. El botón se encuentra en la página principal del portal, y al presionarlo, podrán obtener todos los números de emergencia y utilizarlos sin necesidad de agendarlos o atravesar distintos menús. Gracias a esto, la experiencia de uso es mucho más simple para los adultos mayores.

