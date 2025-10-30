Qué es la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI y para qué sirve







La constancia se puede solicitar en Mi PAMI, la aplicación gratuita de la obra social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Cómo solicitar la Constancia de Afiliación Negativa en PAMI.

El Programa de Atención Medica Integral (PAMI) confirmó que ya se puede solicitar el Certificado de Afiliación Negativa en su aplicación oficial, se trata de un proceso totalmente gratuito y rápido que no requiere turnos ni espera. El documento puede ser solicitado para otras gestiones como inscripción a planes de salud o solicitud de prestaciones a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Con esta actualización, el organismo busca simplificar los procesos administrativos y facilitar el acceso a trámites esenciales desde el celular, reforzando su política de digitalización y atención directa a los afiliados y ciudadanos. Además, el certificado cuenta con validez legal inmediata y puede descargarse o compartirse en formato digital.

pami celular.webp Qué es la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI La Constancia de Afiliación Negativa acredita que la persona solicitante no se encuentra afiliado a PAMI ni a otra obra social que administre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). A menudo se incluye en los requisitos para solicitar programas de asistencia, becas o llevar a cabo trámites de carácter social.

Cualquier persona puede solicitar esta constancia y resulta de suma utilidad si se trata de personas que están tramitando una nueva afiliación a PAMI, personas que gestionen subsidios o planes sociales, o beneficiarios que participen en programas de salud o asistencia económica.

Cómo solicitar el Constancia de Afiliación Negativa La Constancia de Afiliación Negativa se puede tramitar de dos formas. La primera es a través de la página oficial de PAMI, en la que se solicitará número de CUIT o CUIL para generar el certificado. Por otro lado, también se puede realizar esta gestión en la aplicación oficial Mi PAMI. En ambos casos, la constancia se descarga en formato PDF.

Es un trámite gratuito y todos pueden acceder. Tiene validez legal inmediata durante 30 días, transcurrido este periodo de tiempo, se debe volver a solicitar la constancia si se necesita presentar ante alguna autoridad. Cómo utilizar la app Mi PAMI Mi PAMI es la aplicación oficial de la obra social y está diseñada para que los usuarios puedan realizar las siguientes gestiones, sin la necesidad de movilizarse hasta las oficinas: Consulta de prestaciones médicas y sociales vigentes.

Pedidos de autorizaciones para estudios, prácticas o tratamientos especiales.

Gestión de turnos médicos en hospitales y centros de salud de la red.

Descarga de certificados necesarios para trámites administrativos.

Información personalizada sobre medicamentos, acceso a la cartilla de profesionales y búsqueda de centros de atención cercanos. Es una aplicación gratuita y está disponible tanto en la Google Play para Android como en la App Store para iOS. El primer paso para utilizarla es registrar al afiliado y validar la identidad.

