Funes de Rioja sobre acuerdo con CGT: "No hay rebajas de salario, los que trabajan reciben 100% y los que no 75%" Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industria de Productos Alimenticios, afirmó que "no es razonable" que el trabajador que no realizó actividades perciba lo mismo que el que sí.