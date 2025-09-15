Presupuesto 2026: el mensaje de Javier Milei hará foco en el equilibrio fiscal

El Presidente pondrá el énfasis en lo que considera un ancla fundamental del programa económico. Buscará un tono coloquial y marcará las prioridades de gestión.

Javier Milei graba la cadena nacional en la que presentará el Presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei brindará este lunes una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 . Según supo Ámbito , el discurso -de aproximadamente 20 minutos- buscará estar en un tono más claro y coloquial , con el objetivo de llegar de manera más directa a la gente y tendrá como énfasis central el equilibrio fiscal.

El texto, elaborado como siempre bajo la coordinación de Santiago Caputo , fue redactado en constante interacción con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la oficina de Karina Milei . El mensaje ya se terminó de grabar poco antes de las 18 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, tal como compartió el vocero Manuel Adorni en sus redes sociales.

Por comenzar la grabación del discurso por la presentación del Presupuesto 2026 en el Salón Blanco de Casa Rosada. Fin. pic.twitter.com/zTozttDaqe

Desde el Gobierno anticipan que uno de los puntos centrales será la ratificación del equilibrio fiscal , considerado el ancla fundamental del programa económico . Además, es probable que incluya definiciones vinculadas al comercio y la industria

El mensaje incluirá las variables macroeconómicas que acompañarán al Presupuesto: crecimiento, balanza comercial, balanza de cuenta corriente y la definición de las directrices del Gobierno en materia de asignación de partidas.

Tal como ocurre en cada proyecto, el reparto de recursos reflejará cuáles serán las prioridades de gestión, dejando en claro qué áreas tendrán mayor relevancia en 2026.

Otro de los ejes que Milei remarcará será el avance en el proceso de privatización, que en los últimos meses tomó mayor velocidad y se proyecta como clave para el próximo año.

Javier Milei viajará esta noche a Paraguay

MILEI PEÑA PARAGUAY.jpg Javier Milei junto a Santiago Peña. Presidencia

En paralelo a la definición del Presupuesto, el Presidente emprenderá un viaje express a Paraguay, donde participará de la convención de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y mantendrá un encuentro con el mandatario Santiago Peña.

Milei partirá este lunes por la noche y regresará el miércoles, en el marco de una agenda política ajustada a casi un mes de las elecciones de medio término.