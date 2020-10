Cambios al proyecto de Presupuesto: más fondos para financiar Economía del Conocimiento, Pymes-Tech y Manejo del Fuego

Fruto de las diferentes negociaciones para asegurar mayor consenso sumó 41 artículos, con más fondos para obras públicas, subsidios al transporte público provincial, universidades y para financiar la ley de Economía del Conocimiento, Pymes-Tech y Manejo del Fuego, entre otros puntos.

“Somos conscientes que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero pedimos que tengan en cuenta todo el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que todos los pedidos son justificables y vienen a atender necesidades reales. También hay que comprender que todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un solo ejercicio”, explicó el titular de la comisión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, el pasado jueves.

El dictamen final cuenta con el apoyo del Frente de Todos y de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que entre todos suman 137 voluntades. Aún resta saber si Juntos por el Cambio, que no acompañó el dictamen, votará por la afirmativa durante el debate del próximo miércoles.

Uno de los reclamos más generalizados fue la necesidad de aumentar los subsidios para atender las demandas del transporte público en las provincias que arrancó con un presupuesto de $13.000 millones frente a los $65.000 millones destinados al AMBA. Con críticas al federalismo, los legisladores de las provincias lograron que el Gobierno aumentase las partidas en $7.000 millones hasta los $20.000 millones y $600 millones para el transporte escolar, lo que para algunos continúa siendo insuficiente.

Uno de los más insistentes en este punto fue el diputado schiarettista, Paulo Cassinerio, quien en varias reuniones sugirió elevar la cifra a $30.000 millones para igualar el porcentaje a los presupuestos que rigieron entre 2012 y 2016.

Además, se aumentaron las transferencias a universidades públicas nacionales de los $222.500 millones a los $225.030 millones y se agregaron $4.220 millones, cuya distribución quedará en manos del jefe de Gabinete.

Otro de los principales pedidos fueron mayores recursos para combatir incendios forestales en medio de la crisis que afecta a buena parte del país. En este sentido, a los $282.876.383 asignados originalmente a Acciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se agregó una contribución obligatoria del 3‰ proveniente de las primas de seguros, “excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”.

El nuevo dictamen también contempla un cupo fiscal de $24.000 millones destinados a financiar los beneficios promocionales previstos en los artículos 8° y 9º de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. A esto se suman alrededor de $230 millones para el Fondo Fiduciario (FONPEC) creado por dicha ley de reciente sanción.

También se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech), con la finalidad de apuntalar al sector, que estará administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Heller anunció además la inclusión de incentivos a las Empresas Productoras de gas natural a través del pago de una compensación y la emisión de Certificados de Crédito Fiscal, con el objetivo de que las empresas provinciales o cooperativas puedan refinanciar las deudas que tienen con las distribuidoras mayoristas de electricidad.

Se hizo lugar también al reclamo de provincias tabacaleras como Misiones, Jujuy y Corrientes para la distribución automática y mensual del Fondo del Tabaco. “La transferencia correspondiente a las provincias productoras de tabaco será mensual, se efectuará directamente a la cuenta especial que designe cada una de ellas y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente”, indica el texto.

Otro de los puntos a los que accedió el Ministerio de Economía fue a incrementar la transferencia específica a la provincia de La Rioja y a sus municipios en un 32%, tras un pedido realizado por el diputado oficialista y exgobernador, Sergio Casas, para compensar la disminución de la coparticipación que sufrió la provincia hace 32 años. Se destinarán $12.540 millones en concepto de compensación de coparticipación, de los cuales $460 millones se destinarán a los municipios.

En cuanto a Santa Fe y La Pampa también se accedió a que el Estado Nacional acuerde con las mismas el pago de los fallos de la Corte Suprema.

Otro de los nuevos artículos previstos en el dictamen crea el Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la Provincia de Misiones” (“POLO Misiones”), un Área Aduanera Especial determinada por los municipios de Posadas, San Vicente, San Javier y Comandante Andresito.

Por último, entre las nuevas modificaciones se contemplan $700 millones destinados a la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y $ 823 millones para becas deportivas convencionales y paralímpicas que percibirán los y las atletas que participen en los juegos Olímpicos de Tokio 2021.