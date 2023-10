Primeras palabras de Axel Kicillof tras la elección: "Emociona el respaldo"

También le dedicó una palabra a Cristina Kirchner: "Le quiero agradecer por su acompañamiento permanente. En este tiempo atravesó un atentado contra su vida y la proscripción, y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale el ejemplo para los que usan el odio y la violencia". A su vez, se posicionó en contraposición a los dichos de La Libertad Avanza: "Quiero dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura Nunca Más".

"En la provincia de Buenos Aires la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, más solidaridad y pensando en las otras", ratificó Kicillof y afirmó: "La dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de una ganancia y la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. Nuestra vida no es un mercado y la patria no se vende".

Búnker Unión por la Patria Elecciones 2023 Foto: Victoria Gesualdi - Agencia Télam.

La victoria de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires

De esta manera el mandatario no solo revalidó lo hecho en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales sino que creció casi un 10%, cerrando un triunfo de peso para el peronismo e impulsando a Sergio Massa rumbo al balotaje que lo enfrentará a Javier Milei el próximo 19 de noviembre. De ese duelo saldrá el próximo presidente del país.

Grindetti, en tanto, no pudo retener los votos de su rival interno, Diego Santilli, y JxC se desinfló casi seis puntos. La totalidad de esa fuga no fue precisamente hacia las filas libertarias donde Píparo apenas creció cerca de un 1% en relación a la primaria.

El triunfo oficialista en territorio bonaerense -la madre de las batallas- es aire fresco para un UP que venía de sufrir duros embates en Chaco, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Chubut y Santa Fe, donde sus administraciones cayeron frente a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Cabe recordar que la Provincia, con sus más de 13 millones de electores, representa el 37% del padrón nacional, siendo por lejos el distrito de mayor peso.