PRO bonaerense: avanza operativo contención aunque creen que se enfrió el "efecto Valenzuela"

"No es un plan de que no se vayan. Quien no se sienta a gusto en la boleta donde se lo votó, tiene todo el derecho a retirarse. Pero también el PRO va a tener todo el derecho a después no recibirlos", expresaron a este medio desde el macrismo. En ese búnker entienden que la expulsión intempestiva de Marra de LLA, a pedir de Karina Milei, fue también un llamado de atención para algunos dirigentes que analizaban el "garrochazo". "Si lo dejan afuera de Marra, que queda para los que no son de LLA. No es que se pasan y es tan fácil continuar ahí", fue el mensaje que circuló entre amarillos. En ese marco, también cundió el recuerdo de otros ex PRO que duraron poco en las Fuerzas del Cielo. Por ejemplo, el exsubsecretario de Deportes Julio Garro, eyectado tras el affaire de los cantitos de la Selección, o Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez y Familia, a quien invitaron a retirarse en momentos de crisis del Ministerio de Capital Humano.