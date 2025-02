El PRO volvió a destacar su apoyo a Javier Milei pero criticó la falta de Presupuesto para este año

La Fundación Pensar elaboró su primer informe del 2025 y sacó pecho por el acompañamiento del PRO al gobierno de Javier Milei , al tiempo que defendió el " ordenamiento de la economía", además de llamar a avanzar en las "reformas estructurales" que el país necesita. No obstante, criticó la falta de Presupuesto para este año.

Titulada "Volver al futuro", la investigación del think tank que comanda María Eugenia Vidal analizó diversas variables políticas y económicas en el amanecer del año electoral, en el que se renovará medica Cámara de Diputados y un terco del Senado.

Al respecto, dijo que "la inflación es el peor de los impuestos, invisible y regresivo. Promover medidas sin equilibrio social no solo sería irresponsable, sino inútil. Ya vimos cómo los parches que atacan síntomas, y no causas, fracasan".

"Por eso, durante todo el año nuestro 'para qué' fue claro, apoyar las medidas económicas necesarias para controlar la inflación y ordenar la economía. Spoiler alert: funcionó", mencionó.

En ese sentido, comentó que "es fácil sumarse al equipo ganador ahora, pero no olvidemos que a principios de año muchos decían que el presidente no llegaría a abril. Con el diario del lunes, las cosas parecen obvias, pero no eran pocas las voces que profetizaban el caos".

javier milei y mauricio macri.jpg Javier Milei y Mauricio Macri. Noticias Argentinas

Molero evaluó, además, que el PRO "actuó como lo hizo la mayoría de los argentinos: aguantó porque sabía que valdría la pena. No fue fácil enfrentar las críticas, ser acusados de 'anti-jubilados' o 'anti-educación pública'".

La diputada consideró que hoy los resultados respaldan las decisiones: "La inflación bajó, el riesgo país alcanzó los valores más bajos desde mediados de 2019. Estas cifras conforman que estuvimos del lado correcto".

"Nuestro 'para qué' en 2024 fue claro: estabilizar la macroeconomía. Ahora, con una base algo más sólida, los desafíos de 2025 exigen mayor precisión y valentía", remarcó.

Por último, consideró que Argentina necesita reformas estructurales urgentes, entre ellas, una reforma tributaria que incentive el crecimiento, la democratización sindical y una reforma jubilatoria justa.

"Apagamos el incendio, pero queda mucho trabajo por hacer. Nuestro compromiso para 2025 es claro: seguir construyendo las bases sólidas para una Argentina que avance", finalizó. En el informe, la Fundación Pensar asegura que. en la construcción de credibilidad, no hay margen de error "para no hacer todo perfecto".

Uno de los principales ítems en los que reparó el "think tank" es en las proyecciones sobre el empleo. Según cifras oficiales, entre octubre de 2023 y octubre de 2024 se perdieron 198.000 puestos de trabajo registrados.

Si bien en los últimos meses se empezó a revertir la tendencia, según un relevamiento de Manpower Group, Argentina tiene la peor expectativa de empleo del mundo, siendo el único país relevado donde las empresas planean achicar sus nóminas.

Críticas por la falta de Presupuesto para este año

En el mismo documento, el exgerente general del BCRA Nicolás Gadano aseguró que es la primera vez desde la vuelta a la democracia en 1983 que esto ocurre por segundo año consecutivo.

"¿Cómo puede el Gobierno Nacional funcionar sin problemas sin ningún respaldo legal presupuestario durante dos ejercicios? La respuesta es el uso combinado y abusivo de dos instrumentos: la gura de la “prórroga” establecida en el artículo 27 de la ley 24.156 y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)", se preguntó Gadano.

Sobre este punto, señaló que frente a las críticas, la respuesta del Gobierno suele ser la defensa del equilibrio fiscal, amenazada por la supuesta irresponsabilidad del Congreso.

"Aun compartiendo la necesidad irrenunciable de mantener el equilibrio presupuestario, es el Congreso, órgano que refleja adecuadamente la distribución de preferencias políticas de toda la sociedad, quien debe discutir y aprobar con qué composición de recursos y gastos se alcanza el resultado equilibrado", analizó.

Y finalizó: "Estamos a tiempo para que el Ejecutivo entienda la importancia de contar con un presupuesto aprobado por ley en 2025, evitando replicar prácticas poco institucionales a las que nos tenía acostumbrados el oficialismo saliente".