La Libertad Avanza presentará el próximo martes sus candidatos nacionales en Junín y hubo guiños a Diego Santilli como candidato

El acto de Javier Milei en La Plata , es sólo el comienzo de lo que será una gira de visitas a ciudades de la provincia de Buenos Aires , el distrito más poblado del país que votará legisladores locales , el próximo 7 de septiembre, y representantes nacionales, el 27 de octubre . La confirmación la hizo para Ámbito el presidente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja , que señaló que el mandatario estará acompañado de los candidatos del partido.

Junín será el primer destino, el próximo martes 19 de agosto, al que se sumarían más ciudades bonaerenses. Otro destino confirmado es San Nicolás , recientemente afectado por un fuerte temporal en mayo de este año. La decisión no es azarosa: ambas ciudades son estratégicas para impulsar a La Libertad Avanza en la Cuarta y la Primera Sección Electoral -respectivamente-, en donde el escenario anticipa una elección de tres tercios entre peronistas, libertarios y municipalistas.

El acto de La Libertad Avanza en La Plata contará con la participación de los ocho cabezas de boleta de cada sección electoral bonaerense, quienes tomarán la palabra durante la ceremonia. En la previa, y además de repetir el controvertido cartel " Kirchnerismo Nunca Más ", se pudo ver a muchos militantes con máscaras de león.

En el distrito bonaerense, la última confirmación fue que José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales . Será secundado por una dirigente mujer, quien saldrá del seno del partido libertario. En el marco de su alianza con el PRO , tendrían garantizadas las candidaturas los actuales miembros de la Cámara baja, Diego Santilli (irá en el tercer lugar) y Alejandro Finocchiaro , quienes también participaron del acto en La Plata y arribaron de forma conjunta.

Con la presencia de Javier Milei , La Libertad Avanza impulsó su campaña en la ciudad capital bonaerense, cuya sección será representada en la boleta electoral por Francisco Adorni , hermano del portavoz presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa.

En las inmediaciones del acto, Ámbito pudo recoger declaraciones de los protagonistas del armado libertario, como Sebastián Pareja. "Más allá de las preocupaciones que nos invaden como bonaerenses, estamos realmente ocupándonos en la campaña para tratar de llegar al vecino con las ideas que tenemos para proponerle", señaló el titular del partido en el distrito, quien también consideró que "la provincia es compleja, venimos remando de atrás y tenemos la expectativa de que la gente el domingo 7 de septiembre nos acompañe".

El referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, planteó que la alianza con La Libertad Avanza "no importa si le sirve al PRO, sino que le sirve a los bonaerenses porque se acaba el kirchnerismo". "La sociedad pide un cambio y ese cambio lo encabeza Javier Milei", planteó a su turno Diego Santilli.

En esa línea, José Luis Espert expresó su "profundo compromiso por terminar con esta pesadilla, que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires". Por su parte, la candidata a concejala Leila Gianni planteó que "es hora que los bonaerenses este 7 de septiembre despierten y decidan romper las cadenas de sometimiento a ánimos de decadencia y miseria".

El candidato libertario en la Primera Sección Electoral e intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se quejó de "las tasas absurdas que frenan la inversión y el trabajo en muchos municipios". A su vez, planteó que los pilares de la campaña serán "laburo y seguridad" y aseguró que "las ideas de Milei son escuchadas en el mundo popular".