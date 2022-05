Almuerzo del PRO con advertencias de Macri a acuerdos con oficialismo

No fue el tema central, pero generó ruido. En cambio, los comensales se detuvieron en la agenda legislativa nacional y salieron a la luz dudas variadas sobre la Boleta Única de papel.

Claro que es algo que votará esta oposición, pero en el pulido se habló de detalles técnicos y como prevenirlos. Por ejemplo, en provincias que no tienen PASO para elecciones locales. No es un dato menor cuando se está pensando que la mayoría de las provincias buscaría elecciones locales separadas de las nacionales. No lo querría así, sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta para la Ciudad de Buenos Aires, donde podría pensar en un arrastre favorable si finalmente compite por la presidencia en 2023

El anális sobre el funcionamiento de la Boleta Única, inclusive fue minucioso entre los comensales de la mesa política de los principales socios de la alianza Juntos por el Cambio.

También se habló ayer acerca de la ley de alquileres y del Consejo de la Magistratura, además de condimentarse los comentarios favorablemente con el resultado de la Convención Nacional que desarrolló el radicalismo la semana pasada y ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio. Aunque después de ese encuentro partidario salieron algunos a insistir con que la UCR debería tener candidato propio en el próximo turno electoral, el PRO cree que no es tiempo aún para esa disputa interna y que lo principal en este momento es la demostración de unidad.

La tenida gastronómica ocurrió en un restorán de la calle Bolívar, cerca de la Plaza de Mayo, en el centro porteño.

Estuvieron, además de Macri y Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini y Federico Pinedo.

Macri apuntó a que los legisladores del Juntos por el Cambio debían ser conscientes de que no se pueden hacer negociaciones funcionales con el oficialismo. Se explayó, en ese sentido, a la votación en la legislatura bonaerense de un hombre de Axel Kicillof al frente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires -que requirió acuerdo del Senado-, al tiempo que JxC recibió los votos para designaciones de los suyos en el directorio del Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo, algo que en rigor se había acordado hace tiempo.

La jugada hasta provocó el portazo del senador de Juntos por el Cambio Joaquín De la Torre a la vicepresidencia segunda de la Cámara bonaerense.

"Para nosotros era invotable", se dijo ayer en el almuerzo sobre la designación de Federico Thea en el Tribunal de Cuentas. "No es idóneo", también remarcaron sobre el funcionario del oficialismo.

Alternó algo de satisfacción otro tema que preocupa al PRO, el de la permanencia del radicalismo en la alianza. Si bien conformó el resultado de la Convención de la UCR, no se eludieron los reclamos de esos socios para presentar candidatos en 2023.

En ese sentido, Jorge Macri,a la salida del encuentro explicó que la reunión fue “para tratar diferentes temas y celebramos que la convención radical ratificó su compromiso de seguir dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que en el PRO tenemos los mejores candidatos, pero es muy bueno que cada fuerza sienta que también los tiene”.

Formalmente se comunicó que en el encuentro del mediodía, que "se repasaron temas de la agenda legislativa". La consigna fue que se votaran unificadamente tanto la ley de alquileres como la ley de la boleta única.