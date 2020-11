Procuración: guiño de expertos en inicio de debate para disminuir los dos tercios que necesita el cargo

El kirchnerismo avanza a toda costa e incluso ya visualizó el mes próximo -se tendrían que prorrogar las sesiones ordinarias, o convocar a extraordinarias- para tener aprobada la iniciativa en cuestión en el Senado. “Ojalá que en diciembre podamos estar discutiendo una nueva ley orgánica del Ministerio Público y que, antes que termine el año, podamos tener su media sanción”, señaló el rionegrino Martín Doñate. Como presidente de la bicameral que controla a los fiscales, empuja un vendaval de cruces con el procurador interino y enemigo del oficialismo, Eduardo Casal.

Mayorías

“Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de procurador, el número de la mayoría se puede relajar”, expresó ayer el titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder.

El especialista recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público”, y agregó que ya tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, Binder dejó claro que “si uno va a los modelos de seis años y que el procurador trabaje con Gobierno de distinto signo, es mejor tener el número de los dos tercios para que tenga consenso de la dirigencia política”.

“Me parece bien que pensemos al próximo procurador vinculado con el Poder Ejecutivo y con la política criminal. No está mal que se imponga una limitación al período. No podría decir si es mejor cinco o seis. Me parece un tema menor el de las mayorías”, manifestó el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación.

El tercer disertante fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta. “Si hay un límite en la periodicidad de los mandatos, el problema de las mayorías se relativiza”, consideró. Y advirtió: “No hay nada peor que tener un procurador interino como regla. Hay que tener un procurador que esté legitimado”. La oposición ya envió una lista a Parrilli para invitar a más expositores. Todo continuará el lunes próximo.

Dardo a Carrió

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, criticada por la desorganizada ejecución de la reforma judicial -ahora frenada en Diputados-, criticó ayer a la exdiputada macrista Elisa Carrió, quien ahora apuesta -para reingresar a la vida pública y de los medios- a que Juntos por el Cambio apoye la postulación de Rafecas. “Hay una senadora sin banca, que es Carrió. Que viene a ser como ‘La 12’ del Senado. Ahora se adjudicó la facultad de decirnos a los senadores cuándo tenemos que otorgar acuerdo para elegir al jefe de los fiscales”, aseveró.