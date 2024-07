Productores del interior a Javier Milei: "Muchos no podrán tener la paciencia que nos pide"

Desde Córdoba, Andrés Costamagna, delegado de Sociedad Rural Argentina (SRA) , que estuvo en Palermo, subrayó el momento en el que Milei señaló que "la industria no puede sostenerse o pretender crecer de la mano de subsidios que extrae de los productores y sus actividades". "Este es un cambio fundamental y necesario; cada uno deberá hacerse eficiente por sí mismo y sin distorsiones", dijo. Y sobre el clima que se vivió en la previa y durante el discurso del presidente, expresó: "No vi la euforia que quizás algunos esperaban, hubo muchos aplausos, acompañamiento, pero no euforia. Creo que hay un reconocimiento pero también un aviso respecto a la espera porque también hay una necesidad de respuestas".

Vanesa Padullés, titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) Córdoba, en igual sintonía que su coprovinciano Costamagna, sostuvo que los productores se sintieron "tenidos en cuenta y con un reconocimiento que tardó años en llegar" pero existen ciertos reparos. "Entendemos al Presidente pero también necesitamos que ellos nos entiendan porque muchos no podrán tener la paciencia que nos pide, no porque no quieran, sino porque no pueden más, porque los números no cierran. Es el mientras tanto lo que nos preocupa, al igual que la velocidad con que llegarán los resultados", advirtió. "Es importante que cuando lleguemos a lo que deseamos, lleguemos todos", remarcó en una entrevista al diario El Puntal.

Guillermo Vitelli, referente de la Fundación Mesa de Enlace de La Docta, describió como "muy amigable" el mensaje del mandatario argentino pero dejó "enormes puntos suspensivos" sobre la presión impositiva y las retenciones. "Se desperdició una chance de contarle a los productores cuál es el sendero a seguir, lo que podría haber dado certezas. Lamentablemente, el sector agropecuario sigue postergado, aun con un gobierno sobre el que muchos productores siguen con expectativas positivas", expresó.

El tucumano Gonzalo Blasco, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR), fue otro de los que viajó a Buenos Aires para escuchar el discurso del jefe de Estado y tuvo una lectura crítica. "El mensaje me dejó un sabor amargo. Nosotros tuvimos una mirada antagónica con el gobierno anterior pero hay una realidad, este presidente nos dice muchas cosas pero ninguna concreta", analizó en el programa de radio "6AM", de Tucumán. "Primero habló Nicolás Pino -titular de la SRA- y le brindó un cheque en blanco al presidente pero nosotros vivimos una realidad extra pampeana, vivimos la realidad del NOA y, por ejemplo, tuvimos mucho daño reciente en el cultivo del maíz", dijo. Y agregó: "hubo daños de entre el 50% y el 80% por la chicharrita, es por eso que necesitamos definiciones concretas. Se nos pone la zanahoria delante del burro, necesitamos fechas ya que esta situación nos quita previsibilidad".