Costa Salguero: FdT sigue pelea contra privatización

De los participantes, cerca del 98% se opuso al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta, pero las audiencias no son vinculantes, de modo que ese resultado no necesariamente es tomado en cuenta por los legisladores porteños para aprobar o no la iniciativa que se discute.

Valdés dijo que “hay una deuda histórica que tiene la Ciudad que es la recuperación de su río, de su costa. Lo único que prioriza la gestión de Larreta es la edificación de un barrio de lujo” y que los que se queden con las tierras “van a pagar nueve mil dólares el metro cuadrado. Es lo que les han ofrecido a los inversores inmobiliarios”.

El legislador descartó que la Legislatura vote en contra del proyecto en segunda lectura. El oficialismo cuenta con mayoría propia en el recinto y según Valdés “hasta ahora Martín Lousteau y Roy Cortina han planteado que siguen a favor del proyecto, pero apelo a su inteligencia para preservar su futuro político” por lo cual Juntos por el Cambio cuenta con los votos para la aprobación que falta.

“La Ciudad tiene menos de la mitad de los espacios públicos que debería tener para garantizar la calidad del aire, que se amortigüen las temperaturas, que exista oxígeno puro o frenar con las inundaciones”, insistió el diputado y , aclaró que “está judicializada la venta. Por un lado está el proceso de venta, que está siendo cuestionado” por la Justicia y “en segundo término está el proceso de edificación y es lo que se discutió en las audiencias públicas”.

También la diputada nacional Gisela Marziotta opinó que “el proyecto de privatizar la salida al río forma parte de una escalada del PRO más cercana a conseguir los mejores réditos en los negocios inmobiliarios que al objetivo de mejorar el espacio público, y deja explícita la dinámica que tienen para gobernar, que no sólo se da en el plano urbanístico sino también en la educación y en la salud”.