Punto en común: LLA y UP coinciden en ganar tiempo con la AGN en Diputados

El dardo del rosarino fue para los diputados de La Libertad Avanza que, la semana pasada, impulsados por el presidente del cuerpo, Martín Menem, convocaron por primera vez a la comisión para debatir la reglamentación del artículo 85 de la Constitución . Un tema que, hasta ese entonces, no figuraba en la agenda libertaria.

En concreto, ese artículo establece que el Congreso, ley mediante, debe definir cómo crear y cómo debe funcionar el órgano de control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada. Mientras el Congreso no salda su deuda –que data de la sanción de la Constitución de 1994— el Poder Legislativo se rige por la Ley de administración financiera , sancionada en 1992, para elegir a los 7 miembros del Colegio de Auditores.

Allí se establece que el Colegio de Auditores está integrado por 7 miembros. Tres elegidos por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, mientras que el Presidente queda en manos del principal partido de la oposición.

La Libertad Avanza recogió el guante

El apuro libertario para avanzar con la ley de la AGN fue una clara respuesta a la oposición, que había convocado para el miércoles pasado a una sesión para avanzar con leyes previsionales y, de paso, nombrar a los auditores.

Tras negociaciones subterráneas, Unión por la Patria y Encuentro Federal habían acordado llevar dos de los tres asientos. El tercero, lo dejaban en manos del PRO y LLA, que siguen sin consensuar un nombre que reúna los votos suficientes para prosperar.

Los elegidos por la oposición eran el camporista Juan Ignacio Forlón, y el hoy diputado de Encuentro Federal (de buen diálogo con Sergio Massa) Emilio Monzó. Pero, la sesión no prosperó por falta de quorum, y la jugada fracasó. Minutos después de caída la sesión, diferentes fuentes opositoras reconocieron que no lograron reunir a los 129 presentes por haber colado el tema de la AGN.

Martín Menem Diputados.jpeg Los libertarios preferirían la candidatura de Mario Negri. Mariano Fuchila

Es que la cuestión no solo genera urticaria en La Libertad Avanza, que da la pelea para hacerse de una silla en la AGN. Sino también en Unión por la Patria, que desde el año pasado, cuando vencieron los mandatos de los tres representantes de Diputados, mantienen disputas internas por este tema. Las diferentes corrientes del peronismo que conviven en la bancada que conduce Martínez pujan por poner a uno propio. El nombre de Forlón fue, aseguran fuentes parlamentarias, “un acuerdo de cúpulas”.

“A la sesión faltaron 9 de UP porque no quieren que el auditor sea puesto por La Cámpora”, aseguraron fuentes parlamentarias a Ámbito. Y acotaron: “Incluso, propusieron que los auditores se votaran por separado”. Es decir, había un puñado de diputados que estaban dispuestos a levantar la mano por Monzó y no por Forlón.

En la Coalición Cívica y en las distintas líneas de la UCR el acuerdo tampoco gustó. Ellos pedían por el radical Mario Negri, que perdió fuerza cuando la bancada que conduce Rodrigo de Loredo se rompió en 4 bloques. Incluso los libertarios verían con mejores ojos al radical que a Monzó, empezando por Menem, cuyo vínculo con el bonaerense viene desgastado.

Diputados: sospechas cruzadas

La predisposición por parte de UP de avanzar en un debate “integral” en comisión –en lugar de que el Congreso se aboque a los nombramientos—hace sospechar al resto de las bancadas de la oposición. Intuyen que el peronismo intenta patear el tema hacia adelante para zanjar las diferencias internas y llegar con un nombre consensuado. Fuentes de ese espacio no niegan esta lectura.

O, incluso, el PJ podría apostar a colar dos nombres en caso de que se eleve a cuatro el número de representantes por cada Cámara, como propone más de un proyecto.

Pero, sobre todo, las miradas de la oposición están puestas en La Libertad Avanza, que también apunta a ampliar el número de auditores para impulsar, de mínima, un nombre propio. Su candidato en Diputados es Santiago Viola, apoderado del partido de LLA. Pero este colisiona con el nombre que pretendía para sí el PRO (y que cuenta con el visto bueno de Miguel Pichetto): Jorge Triaca, el exministro de Trabajo de Cambiemos.

De llevar a cuatro el número de representantes, ambos podrían integrar la AGN. Y, en los hechos, sería un buen escenario para el gobierno de Milei, porque sería uno propio y un aliado amarillo.

“Varios diputados coinciden en que la intención del Gobierno es obstruir el debate (en Comisión) y, con eso, la designación que está pendiente”, aseguraron desde una de las bancadas que impulsaba la sesión de la semana pasada.

Germán Martínez.jpeg "Que este debate no funcione como un cepo", alertó Germán Martínez. Mariano Fuchila

Es por esto que Martínez, aunque se mostró predispuesto a dar un debate "profundo" del tema y hasta promovió que asistan expositores a la comisión (lo que dilataría el debate), avisó que, hasta tanto no se sancione una ley, el tema puede resolverse en el recinto. Y remató: “Que este debate no funcione como un cepo a las atribuciones que tenemos los diputados y los senadores”.

O, quizás los libertarios apunten a dilatar la definición hasta después de las elecciones de octubre, en las que apuestan a sumar más bancas propias en ambas Cámaras y, con ello, se harían de mayor poder de negociación.

De hecho, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo alertó: “Esta no puede ser una estrategia de los oficialismos para ampliar, y que nada se controle”. Sobre todo porque resulta llamativo que, después de un año de frenar el tema en la Cámara baja, de manera sorpresiva Menem impulse un proyecto que beneficiaría a los propios.