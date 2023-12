Qué pasará con el sueldo de Javier Milei

En la primera conferencia de prensa de la vocería presidencial, Manuel Adorni respondió detalles sobre los primeros pasos del Gobierno de Javier Milei y se refirió al sueldo que percibirá el Jefe de Estado: "Será una decisión del Presidente. Entiendo que el Presidente tiene que vivir . Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo".

Sin embargo, el presidente que asumió este domingo no dio mayores certezas sobre el futuro de su sueldo como máximo mandatario. En declaraciones previas a la asunción, Milei señaló que debería analizar su modo de subsistencia ya que como presidente no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado .

Milei despacho presidencial.jpg Desde el 10 de diciembre, Javier Milei ejerce la conducción del Poder Ejecutivo.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", dijo Milei. Durante sus cerca de 2 años como legislador, el libertario sorteó su ingreso, cuyo montó en el último mes superó el millón de pesos. Hasta su último día como diputado, Milei sorteó 22 salarios.

Reducción de oficinas públicas y suspensión de la pauta oficial: más medidas del "plan motosierra"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy "todos los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión", y anunció la "suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año".

Así lo expresó al encabezar esta mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada, antes de la reunión de Gabinete que encabezará el presidente Javier Milei.