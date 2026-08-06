Automotrices celebraron el acuerdo con Ecuador y anticiparon un aumento de las exportaciones

ADEFA destacó la mejora en las condiciones de acceso al mercado ecuatoriano. El entendimiento también busca integrar al sector autopartista de ese país con las terminales radicadas en la Argentina.

ADEFA aseguró que el acuerdo permitirá ampliar las exportaciones de vehículos y autopartes argentinas.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) celebró el acuerdo comercial alcanzado entre la Argentina y Ecuador para el sector automotor y aseguró que permitirá mejorar las exportaciones de vehículos y autopartes nacionales hacia ese mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad sostuvo que el entendimiento es el resultado del trabajo conjunto con el Gobierno, particularmente con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y la Cancillería. Además, lo consideró un nuevo paso para consolidar la presencia de la industria automotriz argentina en la región.

El acuerdo se instrumentará mediante una adenda al Acuerdo de Complementación Económica N°59 (ACE-59) y mejorará las condiciones de acceso al mercado ecuatoriano para los vehículos fabricados en el país. Según ADEFA, el nuevo esquema también permitirá avanzar hacia una mayor integración productiva entre ambas naciones.

La entidad explicó que la industria ecuatoriana podrá incorporarse a las cadenas de abastecimiento de autopartes y ampliar su participación como proveedora de las terminales radicadas en la Argentina y del mercado local de reposición.

Hoy firmamos el nuevo Acuerdo Comercial Automotriz entre Argentina y Ecuador, destrabando una negociación que llevaba años estancada. Logramos que nuestros vehículos pasen de tributar desde un 28% a un arancel general del 10%, con acceso del 0% para vehículos eléctricos e… https://t.co/Gur8FWVu5y

Para el sector nacional, en tanto, el documento señala que el entendimiento representa una oportunidad para incrementar las ventas de vehículos y autopartes a Ecuador , uno de los objetivos que la industria trabaja junto con el Gobierno y el resto de la cadena de valor.

“La firma del Manifiesto de Quito en mayo pasado y el avance en la adenda del acuerdo ACE-59 forman parte del trabajo que venimos realizando con el Gobierno y la cadena de valor, junto con AFAC y ACARA, para la inserción internacional de nuestra industria”, destacó el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.

El directivo consideró que, en un escenario de estabilización macroeconómica, el acuerdo permitirá seguir consolidando a la Argentina como un polo exportador regional. “El camino hacia el crecimiento sostenible está ligado a la apertura inteligente de nuevos mercados y mejores acuerdos”, agregó.

Luego de la firma, autoridades de la cadena de valor automotriz mantuvieron una reunión con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Argentina y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo para el sector automotor

El entendimiento automotor formó parte de la serie de acuerdos bilaterales firmados este jueves durante la visita oficial de Milei a Quito. El mandatario argentino y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezaron la ceremonia.

El Protocolo Bilateral de Régimen Automotor fue rubricado por Quirno y la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya. El instrumento busca ampliar el intercambio comercial y profundizar la integración de las cadenas productivas de ambos países.

Durante la ceremonia también se firmaron acuerdos sobre servicios aéreos, extradición, cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, pesca ilegal y ciberdefensa.