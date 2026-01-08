Quién es Elisa Trotta, la exembajadora de Venezuela en Argentina que se reunió con Javier Milei

Desde el exilio, la activista se dedicó a la diplomacia y la lucha política, destacándose como referente de la oposición venezolana en nuestro país.

Elisa Trotta fue embajadora de Venezuela en Argentina durante el gobierno interino de Juan Guaidó en 2019.

Javier Milei se reunió en Casa Rosada con Elisa Trotta , exembajadora de Venezuela en Argentina y activista por los derechos humanos. En la reunión estuvieron presentes también el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet.

Juntos, discutieron la situación actual y política venezolana, centrando su atención en los denominados presos políticos y su liberación , entre ellos dos argentinos detenidos. Además de la necesidad de seguir ejerciendo presión para asegurar una transición democrática.

El encuentro entre el Presidente de la Nación y Elisa Trotta se enmarca en un contexto político tenso y decisivo para la región después de la detención de Nicolás Maduro .

La activista de 43 años fue embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina por lo que, durante su visita a la Casa Rosada, ambos intercambiarán perspectivas sobre la situación actual.

“Se espera hablar sobre la importancia de la presión internacional y el foco en la inmediata liberación de todos los presos políticos , incluyendo a los dos argentinos allí secuestrados”, indicó una fuente previo al encuentro a Todo Noticias (TN).

El caso de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, fue uno de los más debatidos en el ámbito diplomático. Acusado de actividades de espionaje, su situación fue calificada por el Ejecutivo argentino como una desaparición forzada.

El gendarme permanecería recluido en el pabellón internacional de la cárcel El Rodeo 1, controlado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo acusado de violar los derechos humanos según distintas organizaciones especializadas.

Y, a pesar de los esfuerzos internacionales, el falta de acceso consular, la suspensión de visitas y la ausencia de información judicial aumentaron las preocupaciones sobre su bienestar.

nahuel gallo.jpg

Por otro lado, lo que sucedió con Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 en el contexto de los operativos previos a las elecciones en Venezuela, sigue siendo una incertidumbre.

El abogado fue arrestado en la ciudad de Anzoátegui bajo acusaciones de presuntos planes para alterar los comicios, de acuerdo a lo que dijo públicamente Diosdado Cabello. Esto incrementó la presión sobre el gobierno de Maduro para esclarecer las causas del caso y garantizar su derecho a un juicio justo.

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, se refirió a esta situación destacando el reciente anuncio de Estados Unidos sobre el cierre de “El Helicoide”. Según la exministra de Seguridad, esta medida puede interpretarse como una señal positiva en relación a su liberación.

“Nosotros nos hemos puesto a disposición total y absolutamente”, remarcó, aunque aclaró que las negociaciones están siendo lideradas por Estados Unidos, y continuó: “Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando”.

Patricia Bullrich 23 Senado

La carrera política de Elisa Trotta

Elisa Trotta es una activista argentina-venezolana que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la situación de su país natal.

Hija de exiliados venezolanos en Argentina, su compromiso con la causa de la nación caribeña la llevó a asumir el cargo de embajadora durante el gobierno interino de Juan Guaidó en 2019, un período marcado por la lucha internacional por el reconocimiento del mandatario opositor y la presión contra el régimen de Maduro.

elisa trotta1

A lo largo de los años, y a pesar de las amenazas recibidas que le impiden regresar a Venezuela, trabajó en foros internacionales, denunciando las violaciones cometidas por las autoridades y promoviendo la libertad y la democracia.