El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión en la Casa Rosada con la activista por los Derechos Humanos y fundadora de la ONG Alianza por Venezuela, Elisa Trotta, en un encuentro centrado en la situación política e institucional del país caribeño. De la audiencia también participaron el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet.
Javier Milei se reunió con la activista venezolana Elisa Trotta y analizaron el escenario político tras la incursión de EEUU
El Presidente y Trotta abordaron la necesidad de una transición democrática y el impacto regional de una eventual apertura institucional.
La reunión se produjo en un contexto regional marcado por la inestabilidad política y el debate sobre el rol de la comunidad internacional frente a la situación de derechos humanos en ese país.
Elisa Trotta agradeció al Gobierno
Según informó la Oficina del Presidente, el diálogo se inscribió en el seguimiento que el Gobierno argentino realiza sobre la crisis venezolana y los posibles escenarios de transición. Tras el encuentro, Trotta destacó que la conversación giró en torno al proceso que, a su entender, debería iniciarse en Venezuela y al impacto regional que tendría una salida democrática.
La activista remarcó la necesidad de desmantelar el aparato de represión estatal y poner fin a lo que definió como terrorismo de Estado, al tiempo que señaló que la liberación de todos los presos políticos sería una señal clave de una apertura real hacia la democracia. En ese marco, agradeció de manera explícita el respaldo del Gobierno argentino a la causa venezolana.
"Es imprescindible desmontar todo el aparato de represión y poner fin al terrorismo de Estado. Ese será, junto con la liberación de TODOS los presos políticos, el gesto más claro de una apertura real hacia la democracia", escribió.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aprovechó para insultar al presidente argentino Javier Milei, durante la emisión de su programa "Con el mazo dando". El funcionario habló durante casi una hora y media cuatro días después del ataque de EEUU que terminó en la captura de Nicolás Maduro.
En primera instancia, Cabello se refirió a la cantidad de muertos durante la madrugada del sábado pasado, en la que se efectuaron detonaciones en tres estados de Venezuela: Hasta el momento hay 100 muertos y un número similar de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Jóvenes, muchachos, besando la vida. No tienen nada que ver, fueron asesinados".
Fue en ese momento que apuntó contra Javier Milei y otros mandatarios tras que se confirme la inexistencia del Cartel de los Soles: "Uno se pregunta qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”.
Tras ello, el ministro dejó en claro su postura y aseguró que el objetivo de EEUU no está en abogar por la democracia ni combatir el terrorismo. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles".
