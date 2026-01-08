Impacto de la reforma laboral en el sistema de jubilaciones en Argentina

El debate sobre la reforma tributaria también impacta en el sistema previsional, en un contexto marcado por el deterioro de las jubilaciones y la falta de ahorro interno de largo plazo.

La reciente propuesta del presidente Javier Milei para reformar la ley laboral ha suscitado un debate significativo. Bajo el título "Ley de Modernización Laboral", esta iniciativa busca adaptar la normativa vigente a las nuevas realidades del mercado laboral, marcadas por la automatización y la digitalización.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un mundo donde las reformas laborales se discuten ampliamente, países como Chile y México han avanzado hacia jornadas laborales más cortas mientras fortalecen los sistemas de pensiones. Europa, por su parte, ha logrado un equilibrio con jornadas laborales que oscilan entre 32 y 40 horas semanales.

La propuesta argentina se encuentra en un punto crítico, ya que busca modernizar y compromete los derechos de los trabajadores, retrocediendo a tiempos ya superados en un mercado laboral donde la mujer tiene un protagonismo importante.

Controversias de la Propuesta: Fondo de Asistencia Laboral: Se propone la creación de un fondo para asistir a empleadores con las indemnizaciones por despido, desviando fondos previsionales por contribuciones patronales que en definitiva no significan una baja en el costo laboral. Reducción de Aportes al SIPA: La disminución de tres puntos en los aportes al sistema previsional argentino, de aprobarse reduce los ingresos en un 11%, lo que significa en términos concretos según el nivel de recaudación de cada año en una cifra superior a los 3500 millones de dólares, pudiendo ascender a los 4300 millones de dólares, comprometiendo la sostenibilidad. Además, el alto nivel de juicios por reajuste contra el ANSES con casi 100.000 sentencias firmes pone en riesgo el pago de estas. Impacto en el Sistema de Seguridad Social: La reducción de ingresos afecta no solo al pago de jubilaciones, sino también a las obras sociales de los trabajadores y al PAMI, la obra social de jubilados ya que reduce un 1% las contribuciones patronales, que reduce en 1400 millones de dólares anuales el financiamiento para la atención medico asistencial. Con más del 43% de economía informal, el 50% de los trabajadores sin registrar.

Conclusión: La reforma propuesta debe considerar no solo la modernización sino también la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Es crucial encontrar un equilibrio que respete los derechos laborales garantizados por la Constitución y los pactos internacionales.

Es imperativo un diálogo entre todos los sectores involucrados para asegurar una reforma equitativa y sostenible. Que no termine judicializada por no respetar los derechos de los trabajadores, desfinanciar el sistema de jubilaciones y pensiones, generando incertidumbre social. Las reformas de estas características si realmente se quieren realizar son sobre la base del consenso y la participación, de otro modo fracasan mas temprano que tarde. Especialista en Seguridad Social y Previsional. Abogado.