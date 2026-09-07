Quién es Hela, la perra detectora de drogas que recibirá Javier Milei en Casa Rosada + Agregar ámbito en









Javier Milei recibirá este lunes a Hela, de la Policía Federal, que pasó a retiro. De Conan a Thor, los perros también encontraron su lugar en la Casa Rosada libertaria.

Hela visitará al Presidente en caracter oficial, tras cumplir nueve años de labor en la fuerzas de seguridad. Infobae en vivo

La agenda presidencial del Presidente suele ser variopinta. Incluso, puede variar la intensidad en cada semana. En estos días, el líder libertario parece dispuesto a ponerse al frente de la gestión, con la reunión de Gabinete como punto saliente. También habrá audiencias con empresarios y la visita de un funcionario extranjero. Este lunes, sin embargo, la Casa Rosada incorporó una novedad: Javier Milei tiene agendada una reunión con un perro.

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Más precisamente, con una perra. Se llama Hela, pertenece al cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina y acaba de pasar a retiro después de prestar servicios en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. A las 15, el Presidente y Karina Milei la recibirán en el Salón Blanco para reconocer su trabajo.

No será, por supuesto, la reunión más importante del día. Antes, Milei habrá encabezado un encuentro de Gabinete, recibido a representantes de DayOne Data y mantenido una audiencia con ejecutivos de Tesla. En pocas horas, la agenda presidencial viajará desde el Presupuesto 2027 y Malvinas hasta la inteligencia artificial, los autos eléctricos y una perra detectora de drogas. Pero tampoco es un dato completamente lateral.

Los perros ocupan un lugar singular en la biografía política y personal de Milei. Mucho antes de la Casa Rosada estuvieron Conan y luego los mastines ingleses que el propio Presidente presentó como sus “hijos de cuatro patas”. Murray, Milton, Robert y Lucas recibieron sus nombres en homenaje a economistas admirados por el libertario. Los animales aparecieron en entrevistas internacionales, perfiles periodísticos y hasta en algunas de las discusiones más extravagantes alrededor del personaje presidencial.

En rigor, Hela no será la primera perra con acceso a Balcarce 50 durante la gestión libertaria. Desde 2024, Thor, un Boyero de Berna de Karina Milei, se convirtió en una suerte de mascota informal de la Casa Rosada. Fue presentado por Manuel Adorni como un “nuevo integrante del equipo”, recorrió junto al Presidente el Patio de las Palmeras y todavía suele acompañar a la secretaria general en su despacho del ala presidencial. En junio pasado, incluso, Karina salió a pasearlo por los patios y terminó saludando a estudiantes y familias que visitaban la sede de Gobierno. En la Rosada libertaria, los perros ya dejaron hace rato de ser visitantes ocasionales.

Adorni, Karina Milei, Javier Milei y Thor. En ese sentido, la reunión con Hela tiene algo de continuidad. Milei fue cambiando de roles. Pero incluso desde antes de ingresar a la política, los perros siguieron ahí. La política argentina también tiene una larga tradición de animales presidenciales. Desde los perros de Juan Domingo Perón hasta Balcarce, el perro que Mauricio Macri presentó alguna vez como “el perro del PRO”, las mascotas encontraron periódicamente una puerta de entrada a la comunicación política. Hela pertenece a otra categoría: no es mascota presidencial ni instrumento de campaña. Es una agente —canina— del Estado que se jubila. Quizás por eso la escena resulte todavía más curiosa. A las tres de la tarde, en uno de los salones más solemnes de la Casa Rosada, el Presidente recibirá a una integrante de la Policía Federal que no podrá hablarle de seguridad, narcotráfico ni de sus años recorriendo las fronteras.