Liquid Network fue hackeado y perdió cerca de u$s320 millones en bitcoin

La compañía informó el robo de unos 4.000 bitcoin de los 4.200 que tenía en su billetera Liquid Federation. La empresa suspendió las nuevas transacciones mientras trabaja para restablecer la actividad normal de la red.

La empresa suspendió las nuevas transacciones mientras los miembros de la federación trabajan para restablecer la actividad de la red.

El mundo de los activos digitales sufrió un nuevo hackeo que vuelve a poner en duda la seguridad de este ecosistema. Liquid Network, empresa que desarrolla tecnología blockchain para transacciones más rápidas, afirmó haber sufrido un robo valuado en unos u$s320 millones.

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Los ladrones sustrajeron 4.000 de los 4.200 bitcoin que la compañía tenía en su billetera Liquid Federation. Según Liquid Network, los responsables son “supuestos hackers éticos” que mueven fondos tras encontrar vulnerabilidades con la intención de devolverlos, a menudo a cambio de una comisión.

A diferencia de los robos más comunes en el mundo cripto, este hackeo no se produjo por la vulnerabilidad de una contraseña o clave privada. Los fondos sustraídos fueron retirados a través de SideSwap, una plataforma de liquidación autorizada para gestionar transferencias desde la red.

La empresa suspendió todas las nuevas transacciones y comunicó que las billeteras Liquid se verán afectadas mientras se restablece el servicio.

“Los miembros de la federación están trabajando activamente para resolver esto y así poder restablecer la actividad normal de la red”, informó la firma.

Liquid Network fue fundada en 2018 por Blockstream, otra empresa de tecnología blockchain. La tecnología que desarrolla es empleada por varias plataformas de intercambio de criptomonedas para agilizar las transacciones, especialmente de bitcoin, cuya red es más lenta.

Actualmente, está gestionada por una federación de más de 80 plataformas de intercambio, empresas de infraestructura y gestores de activos, según Blockstream.

Nuevo hackeo al mundo cripto

Este nuevo robo se suma a una serie de hackeos que han estado afectando al mundo de los activos digitales en los últimos meses.

La semana pasada, un atacante sustrajo u$s6 millones de una plataforma de préstamos de activos digitales vinculada a Crypto.com. En agosto, todas las dudas se posaron sobre un robo millonario a ColdCard, una billetera fría sin conexión a la red.