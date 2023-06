Ramiro Marra fue recibido en el Nacional Buenos Aires con la Marcha Peronista

La declaración de Marra se dio en el marco de su visita al Colegio Nacional Buenos Aires , donde algunos estudiantes lo recibieron cantando un fragmento de la Marcha Peronista . Ante ello, y al tomar la palabra, el dirigente liberal sostuvo: "Me alegro que me hayan recibido con la Marcha Peronista , porque para mí el mejor presidente de la Argentina fue Carlos Saúl Menem , que vino del peronismo ".

Finalmente, analizó que "Argentina está en una situación trágica. Hay frentes electorales que ya fracasaron. Lograron que ustedes estén pensando en cómo irse del país. Nuestro espacio nació con una esencia muy clara, quitarle el pie de encima a los emprendedores, a los que buscan trabajo y a los que lo quieren crear”.

Los comentarios discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza

En las últimas 72 horas, se dieron a conocer comentarios discriminatorios por parte de dos jóvenes dirigentes de La Libertad Avanza. Uno de ellos es Lucas Luna, candidato a diputado al Parlasur, que durante un encuentro virtual de Twitter se refirió a Franco Rinaldi, que encabeza la lista de legisladores porteños de Jorge Macri.

“Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, y nadie quiere votar a un discapacitado", sostuvo Luna y agregó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

Posteriormente, Lucas Luna renunció a su precandidatura: "Soy un hombre de partido, si te equivocas pagas, nadie tiene coronita. Hay que ser vivo y yo no lo fui", publicó en sus redes sociales. "Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo", le respondió Franco Rinaldi.

Otra de las dirigentes es Verónica Sikora, candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza, comicios que se realizarán el próximo 23 de julio. Un día después de la elección a gobernador, la dirigente publicó un video en sus redes sociales apuntando contra Luis Juez, cuya hija tiene parálisis cerebral.

"Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”, sostuvo Sikora. "Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder", le respondió el candidato a gobernador en sus redes.