Carlos Maslatón, duro con el armado de Milei: "Sumaste a las peores basuras de la sociedad"

Ansolini , dirigente del gremio de la UATRE y ex diputado macrista entre 2017 y 2021, había expresado que " los judíos no tienen patria y no saben dónde están". "Desastre, le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas" , escribió en ese momento Carlos Maslatón.

"No solamente que sumaste a las peores basuras de la sociedad sino que vendiste los cargos a marginales de los partidos que decís combatir, a cambio de plata para vos, y expulsaste a los militantes genuinos y honestos que te llenaron Lezama, la Escalinata y el Luna Park", agregó, en referencia a actos en los que el propio Carlos Maslatón ayudó a convocar, antes de alejarse de Javier Milei en el 2022.

Además, opinó que "cuando publiquen las listas completas de los candidatos de Milei en las provincias y municipios se van a querer matar. Vendieron cargos al peronismo, metieron criminales de todas las especies, fascistas y nazis, todo a cambio de plata para Milei, ya un incapaz para el cargo".

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1673754059784835072 .@JMilei Milei, te lo avisé a principios de 2022. Había que hacer un campamento liberal para preparar a los candidatos y separar a los chorros y a los delirantes políticos. No lo hiciste y llenaste las listas de ladrones, nazis y fascistas, supremacistas y discriminadores. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 27, 2023

Posteriormente, analizó que "cada día de la campaña de Milei Presidente será peor. El crash de él y de todo su sector político es inevitable y perjudicará así no solo al liberalismo sino al peronismo que confiaba en Milei para que le restara votos a JxC. Milei juntó la peor basura y la puso en las listas".

"Nada del desastre que actualmente transita La Libertad Avanza hubiera pasado si Milei, su hermana con los perros espiritistas, y Kikuchi hubiesen aceptado la interna PASO en las elecciones. Quisieron hacer un negocio económico para ellos y así quedaron. Destruyeron al Partido", concluyó.

Los comentarios discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza

En las últimas 48 horas, se dieron a conocer comentarios discriminatorios por parte de dos jóvenes dirigentes de La Libertad Avanza. Uno de ellos es Lucas Luna, candidato a diputado al Parlasur, que durante un encuentro virtual de Twitter se refirió a Franco Rinaldi, que encabeza la lista de legisladores porteños de Jorge Macri.

“Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, y nadie quiere votar a un discapacitado", sostuvo Luna y agregó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

Posteriormente, Lucas Luna renunció a su precandidatura: "Soy un hombre de partido, si te equivocas pagas, nadie tiene coronita. Hay que ser vivo y yo no lo fui", publicó en sus redes sociales. "Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo", le respondió Franco Rinaldi.

Otra de las dirigentes es Verónica Sikora, candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza, comicios que se realizarán el próximo 23 de julio. Un día después de la elección a gobernador, la dirigente publicó un video en sus redes sociales apuntando contra Luis Juez, cuya hija tiene parálisis cerebral.

"Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”, sostuvo Sikora. "Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder", le respondió el candidato a gobernador en sus redes.