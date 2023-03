Ramiro Marra: "Para que no haya inflación hay que sacar el peso"

"Yo no estoy diciendo que vamos a ser Suiza, sino que aceptemos lo que somos y la dirigencia política que tenemos. Para no darles herramientas para que sigan mal administrando, dolarizamos. Ecuador es un claro ejemplo de como la calidad de vida mejoró", aseguró entrevistado en radio La Red. En el 2022 cuatro ministros ecuatorianos renunciaron a sus cargos. El presidente Guillermo Lasso se encuentra en una crisis política por las continuas movilizaciones y la derrota en el referéndum de febrero de este año.

Además, Marra hizo referencia de que tiene "ganas de ser gobierno y correr a todos esos piqueteros". "Tengo huevos, mi espacio y yo tenemos huevos. No titubeamos contra los piqueteros", afirmó y señaló que, en caso de ganar una elección a nivel ejecutivo, "le sacaría las esposas a los policías. Hoy los policías no hacen nada porque tienen bajada política de no hacer nada"

"Esto es falta de voluntad política. Leyes ya hay. Fuerzas de seguridad ya hay. Lo que falta es la voluntad política, que venga alguien con huevos y saque a estos tipos de las calles. Hay que sacarlos del corte y arrestarlos porque están cometiendo un delito", concluyó.

MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO

Marra impulsó la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), cuyo sitio web asegura que hay "más de 9.000 piquetes por año. Todos los días nos perjudica algún corte de calle en pleno centro y en hora pico. Si los políticos no hacen nada, nosotros decimos basta de atropellos". Su primer iniciativa fue empapelar el centro de Buenos Aires con afiches en contra de las movilizaciones.

El 07 de febrero, en medio de la jornada de cortes y piquetes en la ciudad de Buenos Aires, Marra se adjudicó el lanzamiento de una campaña de afiches en el microcentro porteño. Los carteles sostenían: "Cortar la calle es un delito. Este año se les termina la joda". En otros afiches, se podía leer la consigna "Déjennos trabajar".