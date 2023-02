Legislador libertario cuestionó al INADI: "Hay que cerrar ese antro kirchnerista"

Después de esas acciones, dos dirigentes del Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive", María Celeste Fierro y María Luisa Sulle, denunciaron al legislador porteño por infraccipon de la Ley N° 23.592 que estipula acciones "contra actos discriminatorios". El INADI analizó el caso y le dio lugar a la presentación.

En la denuncia se señala que el objetivo de Marra es "criminalizar la protesta social" y "atacar a las y los piqueteros", promoviendo así "peligrosas conductas de odio y violencias contra los sectores sociales demonizados y estigmatizados". También apuntaron contra el MAPA, calificándolo como "un movimiento discriminatorio, porque se lanza a propiciar la persecución y enfrentar a un sector social determinado, uno de los más empobrecidos y vulnerables: las y los desocupados y sus familias".

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1630646746345775127 El INADI me denunció por discriminador por estar en contra de los piquetes. Claramente decidieron darle la espalda al ciudadano y defender a los delincuentes.



Hay que cerrar de una vez por todas ese antro Kirchnerista. No hace más que perseguir opositores y gastar plata. pic.twitter.com/4jNHVDDSCU — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 28, 2023

Tras recibir la denuncia, el legislador se filmó rompiendo el papel con la acusación. "No voy a dar paso atrás, voy a seguir adelante. No me importa. Estoy convencido de que la lucha contra los piqueteros es necesaria porque están cometiendo un delito", dijo en el video, publicado en redes sociales, donde apuntó contra el INADI: "Hay que cerrar de una vez por todas ese antro Kirchnerista. No hace más que perseguir opositores y gastar plata".

En su cuenta oficial de Twitter, Marra extendió su posición: "El Kirchnerismo instalando el discurso de odio, Larreta diciendo que el 'odio' en redes sociales colabora con el fracaso del país, ¿qué es lo que sigue? Claramente hay una tendencia de los Gobiernos a querer controlar la forma de hablar/pensar para controlar a las masas". "El gobierno empezó con la persecución de este concepto que lo único que quiere lograr es callarnos", concluyó.

MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO

El 07 de febrero, en medio de la jornada de cortes y piquetes en la ciudad de Buenos Aires, Marra se adjudicó el lanzamiento de una campaña de afiches en el microcentro porteño. Los carteles sostenían: "Cortar la calle es un delito. Este año se les termina la joda". En otros afiches, se podía leer la consigna "Déjennos trabajar".