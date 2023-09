Ramiro Marra presentó a su candidato a vice: es un ex comisario de la Policía Federal

El candidato a jefe de Gobierno por la Libertad Avanza, Ramiro Marra , anunció este viernes que el ex comisario de la Policía Federal, Eduardo Jorge Martino, será su compañero de fórmula para las elecciones porteñas. Durante la campaña hacia octubre, Marra y su candidato buscarán hacer foco en sus propuestas de seguridad.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, señaló Marra.