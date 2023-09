Quién es Eduardo Martino, el compañero de fórmula de Ramiro Marra: ex comisario apartado de la Policía Federal y lazos con el macrismo

Qué dijo Ramiro Marra sobre su nuevo compañero de formula Eduardo Jorge Martino

Eduardo martino y Ramiro marra.jpg Eduardo Martino y Ramiro Marra.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, señaló Marra. “Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, aseguró.