Reacción del oficialismo en Diputados: apuró un proyecto de hidrógeno verde y energías renovables

Bloques antagonistas apuntaron a intereses ocultos por la celeridad con la que los legisladores libertarios buscaron alcanzar dictamen.

Martín Maquieyra, autor de los dos proyectos dictaminados. Diputados

Una sorpresa irrumpió en la agenda de la Cámara de Diputados: la Comisión de Presupuesto volvió a convocar a un plenario, en conjunto con la Comisión de Energía, por iniciativa propia y no por emplazamiento opositor. Fue para tratar dos proyectos oficialistas: uno de promoción de hidrógeno verde y otra de actualización del régimen de energías renovables, propuestas que no fueron discutidas desde noviembre del 2024.

La iniciativa de hidrógeno verde busca establecer un régimen de 30 años con estabilidad en normativa tributaria desde la sanción de la ley, con la intención de incentivar las inversiones destinadas al sector de energía renovable y de bajas emisiones. A su vez, las compañías tienen la posibilidad de solicitar la adhesión al RIGI -cuyo plazo se extiende por cinco años-, estableciendo pautas de "cumplimiento a la inversión mínima en activos computables" en los territorios, en donde apuntan a abrir alternativas federales de generación energética.

La otra propuesta busca actualizar el régimen de energías renovables puesto en vigencia en el 2015, cuya pretensión era la participación mínima del veinte por ciento (20%) de fuentes renovables en el consumo total de energía eléctrica. En ese sentido, se alcanzó un 17,4% de esa meta y su vencimiento ocurrirá el 31 de diciembre de este año. En su redacción, hace hincapié en los "grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista y las grandes demandas" que "podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes renovables de generación a fin de cumplir con lo prescripto".

Lorena Villaverde José Luis Espert Lorena Villaverde y José Luis Espert, presidentes de las comisiones de Energía y Presupuesto.

Si bien la convocatoria fue interpretada como un guiño de José Luis Espert -titular de Presupuesto- a la libertaria Lorena Villaverde -de Energía-, la defensa de los proyectos fue argumentada por el pampeano Martín Maquieyra y la chubutense Ana Clara Romero (PRO), quienes finalmente construyeron dictámenes de mayoría (con 43 firmas en ambos casos) con el apoyo de la UCR, Innovación Federal, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Representantes de Encuentro Federal y la Coalición Cívica coincidieron en criticar la celeridad de los tiempos del tratamiento, que no tuvo reuniones informativas oficiales previas sobre este tema. "Se están dejando atropellar por algunos bandidos", sintetizó el santafesino Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, que mencionó empresas energéticas que podrían estar involucrados en la propuesta. "Un plazo de 30 años evidentemente beneficia a los grandes jugadores", planteó otro legislador peronista. Finalmente, la bancada presentó un segundo dictamen para hidrógeno verde y propondrá uno de rechazo en el caso de energías renovables. En el mismo sentido, Pablo Juliano, presidente del radicalismo opositor de Democracia para Siempre, reiteró el pedido de "que exista otro marco de conversaciones y que no vayamos a los empujones". Su bloque presentará dictamen propio en el proyecto de hidrógeno verde. El Frente de Izquierda rechazará ambas iniciativas. Informe Fernando Brovelli.-