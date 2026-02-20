La Libertad Avanza pide expulsar a una diputada peronista por "actos de sabotaje ilegales" + Seguir en









Se trata de la santafesina Florencia Carignano, que desconectó unos equipamientos durante la última sesión. Desde el 2023, las únicas suspensiones fueron a legisladores oficialistas.

Florencia Carignano, durante la sesión de este jueves.

Este viernes, y luego de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, La Libertad Avanza solicitó la suspensión preventiva y avanzar hacia una expulsión de Florencia Carignano, de Unión por la Patria por "actos de sabotaje ilegales". Además facultan a la Presidencia de la Cámara baja a efectuar una denuncia penal por "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".

La propuesta lleva la firma de 14 diputados de La Libertad Avanza -encabezados por el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni- y uno del PRO (Sánchez Wrba). La solicitud oficialista apunta al momento en que Carignano desconectó el equipamiento de los taquígrafos del recinto, mientras un grupo de diputados opositores se quejaba porque la modalidad de labor parlamentaria se definió en un voto a mano alzada. Ese momento fue registrado por su par Lilia Lemoine, quien divulgó el video.

"La diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación", señala el comunicado libertario, que apunta que la acción de la legisladora representó "un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo".

Carignano diputados Luego interpretaron que "el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga". "Llamamos a todos los bloques a acompaña esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación", concluye el mensaje.

Expulsión en el Congreso: antecedentes En la redacción de su propuesta de suspensión transitoria y expulsión, el oficialismo citó el caso del salteño Juan Emilio Ameri (Frente de Todos), que en 2020 fue expulsado luego de ser visto en un contacto íntimo con su pareja durante una sesión realizada en videollamada. Sin embargo, los últimos antecedentes corresponden a miembros de La Libertad Avanza o a sus aliados.

El 12 de diciembre del 2024, el Senado de la Nación expulsó al entrerriano Edgardo Kueider, aliado al oficialismo, quien fue encontrado con u$s200.000 ingresando a Paraguay. En septiembre del 2025, el diputado libertario José Luis Espert fue denunciado por presuntos vínculos con el narcotráfico y ante el pedido de su expulsión decidió tomarse licencia. Similar recurso utilizó la senadora electa Lorena Villaverde, que decidió renunciar a su banca y conservar su lugar dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza en medio de las acusaciones que la relacionaban con el narcotráfico.