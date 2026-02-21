CEO de Microsoft IA anticipó un proceso radical de automatización del trabajo de oficina + Seguir en









Mustafa Suleyman remarcó que algunas de las áreas más expuestas son la contabilidad, el derecho, el marketing y la gestión de proyectos.

El CEO de Microsoft IA aseguró que la nueva tecnología podría alcanzar "rendimiento de nivel humano en la mayoría, si no en todas, las tareas profesionales"

Además de incorporar nuevas funcionalidades a sus servicios para generar mejores experiencias a sus clientes, los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) ya provocan un impacto directo en la composición de las compañías, que empiezan a implementar softwares para reemplazar áreas enteras de trabajadores humanos. Esa tendencia se acentuará, según lo analizó Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft IA.

El directivo planteó que la tecnología podría alcanzar "rendimiento de nivel humano en la mayoría, si no en todas, las tareas profesionales" en un plazo de entre 12 y 18 meses para todas aquellas tareas de oficina que impliquen "sentarse frente a una computadora".

Su proyección se debe a lo que considera un crecimiento exponencial en la capacidad de cómputo de los sistemas de IA, que perfeccionó su posibilidad de programación y resolución de problemas complejos con mayor eficacia que los trabajadores humanos. En ese marco, Suleyman puntualizó específicamente a las áreas de contabilidad, derecho, marketing y gestión de proyectos.

"Crear un nuevo modelo será como crear un podcast o escribir un blog", afirmó en una entrevista al Financial Times, describiendo que todos los organismos podrán tener sistemas de IA diseñados a medida. En ese marco, describió que la "superinteligencia" consiste en avanzar hacia la autosuficiencia tecnológica, para lo que Microsoft apostará a desarrollo de modelos propios y ceder su dependencia de OpenAI. "Es la tecnología más importante de nuestro tiempo. Tenemos que desarrollar nuestros propios modelos fundacionales en la frontera absoluta", concluyó.

mustafa suleyman Mustafa Suleyman, directivo del área de Inteligencia Artificial de Microsoft. Microsoft anunció que invertirá u$s50.000 millones en IA en el "Sur Global" En una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) realizada en Nueva Delhi, Microsoft anunció una inversión de u$s50.000 millones en el "Sur Global" para potenciar la expansión de la IA en la región. El plazo de inversión es hasta el final de la década, en poco más de cuatro años.

La empresa se refiere al "Sur Global" a los países en vías de desarrollo, emergentes y de bajos ingresos, principalmente del hemisferio sur. El evento realizado en la capital de la India reúne a altos ejecutivos de alto rango de la IA, uno de los principales motores de la economía global. Aún así, la volatilidad que genera la contradictoria mezcla de euforia y escepticismo por la Inteligencia Artificial ya borró de un plumazo u$s1,5 billones en apenas semanas. Las víctimas fueron compañías como Microsoft, Meta y Amazon, cuyas acciones cayeron hasta 16%. Las ansiedades se recuestan sobre la duda de si la IA es una burbuja a punto de estallar o no. Y que, de acuerdo a los últimos informes de resultados, las empresas aún no muestran signos de ganancias en relación al gasto invertido.