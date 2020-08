Brandoni y Lombardi fueron a la marcha e hicieron un corralito con los flota flota

Allí realizaron un corralito con flota flota para poder expresarse bajo el cuidado y el distanciamiento producto de la pandemia del coronavirus.

El exfuncionario macrista y del gobierno de Fernando De la Rúa le pidió al Gobierno “que sepa escuchar”. “Acá estamos. Un argentino cada dos metros. Sepa el Gobierno escuchar. Decimos no a la reforma judicial, no a la impunidad de los corruptos. Que en los próximos seis meses no podemos agregar más elementos de tensión a los argentinos”, dijo Lombardi.

Somos pacíficos – sostuvo - y ejercemos el libre derecho a protestar, cuidándonos con el aislamiento social porque somos responsables. “La forma de salir es con libertad responsable y no con formas autoritarias”, añadió.

Junto a él se encontraba el militante por la UCR y actor Luis Brandoni, uno de los referentes de la manifestación, quien dijo que se encontraba en la marcha para reclamar por el derecho a expresarse “libremente, sin violencia, por el derecho a hacer escuchar la voz". "De eso se trata”, agregó.