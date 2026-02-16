Homenaje de la galería Hutchinson Modern and Contemporary de Nueva York a Raquel Rabinovich Por Laura Feinsilber + Seguir en









Discípula de Ernesto Farina y formada también junto a Héctor Basaldúa y Vicente Forte, Rabinovich construyó una trayectoria internacional que la llevó del informalismo a las esculturas en plexiglás y vidrio templado, con exhibiciones en el Jewish Museum y el Whitney.

Nacida en Buenos Aires en 1929 y radicada en Estados Unidos desde los años 60, Raquel Rabinovich desarrolló una obra atravesada por la abstracción, el vidrio y la exploración de lo invisible. La galería neoyorquina Hutchinson Modern and Contemporary la homenajea con la muestra póstuma “Gateless”.

Raquel Rabinovich nació en Buenos Aires en 1929, vivió en USA desde 1967, estableciéndose en Rhinebed (New York) hasta su fallecimiento en 2025. Había estudiado en Córdoba con Ernesto Farina quien la alentó “a ver las cosas corrientes y a descubrir el universo en una flor”. También frecuentó los talleres de Héctor Basaldúa y Vicente Forte.

Vivió en Escocia, Grecia, París, Dinamarca y hacia los años ´60 el crítico de arte Damián Bayón (Buenos Aires 1915 - París 1995) en su libro “Aventura plástica de Hispanoamérica” que cubre el período 1940-1972, radicado en París, la define como “una fina colorista, inclinada hacia el informalismo para después pasar a la rígida abstracción que pudo verse en la construcción de sus obras en plexiglass”.

hutchinson modern-raquel-rabinovich-dimension-five-4-1970 copia "Dimension fice" de Rabinovich (1970). Hacia 1962 comienza a explorar “lo oscuro”, lo que está oculto bajo la superficie de los objetos de los pensamientos del mundo. Cuando se instala en Huntington, Long Island, hacia 1966, establece lazos artísticos con la efervescencia de la época y comienza su interés por la escultura en vidrio templado. Comienza a exponer en 1973.

Un viaje a Machu Pichu va a cambiar su desarrollo artístico al descubrir las capas de piedra que emergen de la tierra. Realizó instalaciones escultóricas que instaló en el patio de esculturas del Jewish Museum neoyorkino y también en el Whitney. Recibió la Beca Pollock-Krasner. Representó a Estados Unidos en la Bienal de Cuenca, su obra apareció en publicaciones como Art in America, Sculpture Magazine, el New York Times, exhibió su obra globalmente en galerías, museos y espacios alternativos.

RAQUELRABINOVICH_COMPRESSED_SPREAD-32 Su viaje a Machu Picchu marcó un giro decisivo en su producción artística. Desde entonces, su obra dialogó con las capas de la tierra, la memoria y el silencio, en una búsqueda poética que la convirtió en referente del arte contemporáneo. Su obra, prolífica, incluyó dibujo, collage, escultura, instalaciones realizadas en distintas épocas que la galería neoyorkina Hutchinson Modern and Contemporary presenta como homenaje póstumo, un conjunto titulado “Gateless” que podría traducirse “Sin fronteras” y como lo señala el texto curatorial “se afirma su dedicación a encarnar lo paradójico, su trascendencia y el proceso de un lento e intuitivo desarrollo”. Su arte invita a embarcarse en viajes no solamente visuales sino mentales, llevándonos a un mundo de silencio y reflexión.

hutchinson modern-raquel-rabinovich-when-silence-becomes-poetry-5-for-jorge-luis-borges-2018 copia "When silence becomes poetry", Raquel Rabinovich. En ocasión de su muestra “Biblioteca de Ríos” en Buenos Aires en la ex Fundación Alon dirigida por Jacobo Fiterman en noviembre de 2008 y publicada en estas páginas, conocimos su obra , intervenciones escultóricas, dibujos con barro , sedimentos procedentes del río Hudson, el Ayeryawady (Nepal), el Urubamba (Perú), el Río de La Plata, videos, entre otras obras de una artista de espíritu aventurero, consagrada a explorar el “modus operandi” de la naturaleza. hutchinson modern-raquel-rabinovich-when-silence-becomes-poetry-4-for-george-quasha-2016 copia Con exposiciones reseñadas por Art in America, Sculpture Magazine y The New York Times, Rabinovich dejó un corpus prolífico que abarca dibujo, collage, escultura e instalación, atravesado por la tensión entre luz y oscuridad, materia y trascendencia. La oscuridad y la luz, la vida y la muerte, el comienzo y el final, sueños, poesía, el lenguaje, “todo aquello de lo que fui testigo dejó una marca en mí” se encuentra en el corpus de su obra. En los últimos meses de su vida escribió un libro “Forest of words”: un glosario de términos personales, simbólicos, visuales y emocionales. Para visitar la muestra: la galería Hutchinson Modern and Contemporary se encuentra en 46 East 64th Street, Suite 1B, New York (Estados Unidos).