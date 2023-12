Renuncia en la Secretaría de Medios: asume Eduardo Serenellini

Stettler, oriunda de Santa Cruz y de 35 años, se desempeñaba en la consultora de Santiago Caputo y contaba con experiencia en la función pública en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde participó de subsecretarías encargadas de la gestión de redes sociales. Además, contaba con pasos por distintas consultoras de imagen y medios privadas. Sin embargo, no mantuvo un activo contacto con la prensa desde el 10 de diciembre, cuando asumió el rol.

Quién es Eduardo Serenellini, nuevo secretario de Medios

De 57 años, Eduardo Serenellini tiene una extensa trayectoria en medios de comunicación de Mar del Plata y Capital Federal. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, es además presidente del Grupo Serenellini, productora de radio, televisión y marketing.

En Mar del Plata, fue protagonista del noticiero del Canal 10, mientras que también desarrolló parte de su carrera periodística en Telemax el Canal 26 ubicados en la capital del país. Por otra parte, también participó de las emisor radial Latina FM. Actualmente, tenía rol de conductor en el canal LN+ y en Radio Continental.

Eduardo Roust: la otra salida de la Secretaría de Medios

"Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", así inició el comunicado con el que anunció su renuncia Eduardo Roust, ex subsecretario de Medios, a menos de una semana de haber asumido.

Roust explicó que "el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes" y agregó: "Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco 'inhumano' y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida".

En la experiencia laboral de Eduardo Roust, constaba la dirección de la agencia de comunicación Rilke y afirma haber trabajado en la coordinación de prensa y vocería de dos gobernaciones, seis sindicatos y la Secretaría de Cultura de la Nación. Fue reemplazado por el periodista Javier Lanari, también columnista de LN+ y con paso por Radio Rivadavia y Crónica TV.