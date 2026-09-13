Independiente y San Lorenzo no se sacaron diferencias por el Torneo Clausura.

El Rojo y el Ciclón empataron 1-1 por la novena fecha del campeonato. Juan Arrayago y Facundo Farías marcaron los goles del encuentro.

Independiente empató 1-1 con San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 , en un encuentro disputado en el estadio Libertadores de América . El equipo dirigido por Jadson Viera comenzó en ventaja con un gol de Juan Arrayago, pero el conjunto de Rubén Darío Insúa reaccionó en el segundo tiempo y llegó a la igualdad a través de Facundo Farías.

Con este resultado, el Rojo quedó en el sexto lugar de la Zona A, con 14 puntos , a tres unidades del líder. San Lorenzo, por su parte, marcha noveno en el grupo, con 11 puntos , en el inicio del tercer ciclo de Insúa como entrenador.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Unión el sábado 19 de septiembre desde las 16.45 . San Lorenzo, en tanto, recibirá a Boca el domingo 20 de septiembre a partir de las 14.45 , en un clásico correspondiente a la décima jornada del torneo.

Independiente salió decidido a imponer condiciones y mostró su mejor versión durante la primera parte. San Lorenzo, en cambio, tuvo dificultades para acomodarse en el campo de juego durante los primeros minutos del tercer ciclo de Rubén Darío Insúa.

El Rojo se puso en ventaja a los seis minutos, en su primera jugada de peligro. Un centro desde la derecha cayó en el segundo palo, donde apareció Juan Arrayago , quien conectó un cabezazo de pique al piso para abrir el marcador.

San Lorenzo tuvo su primer acercamiento recién a los 28 minutos. Arrayago no pudo desviar una pelota y Rodrigo Auzmendi quedó en posición de remate, aunque su definición con el empeine no tuvo la precisión necesaria.

A los 32 minutos, un centro al primer poste habilitó el cabezazo de Ávila. El delantero sorprendió al imponerse en el juego aéreo y su remate dibujó una gran parábola que terminó impactando en el travesaño antes de salir.

Ya en la última jugada de la primera parte, Santiago Montiel tuvo la oportunidad de estirar la ventaja desde el córner. El volante ejecutó un intento olímpico que parecía dirigirse hacia el segundo palo, pero Devecchi realizó una gran estirada hacia atrás y evitó el segundo tanto del Rojo.

San Lorenzo reaccionó rápidamente en el complemento y encontró el empate a los cinco minutos. Facundo Farías recibió cerca del borde del área y sacó un derechazo tremendo e inatajable, que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Rodrigo Rey.

La segunda mitad tuvo menos situaciones de peligro que el primero. En una de las últimas aproximaciones, un córner con dos cabezazos terminó con la pelota bajada al área chica por Arboleda para Auzmendi. El delantero intentó definir de taco, pero su remate se fue cerca del poste derecho de Rey.

Así, Independiente y San Lorenzo terminaron repartiendo puntos en Avellaneda. El Rojo no pudo aprovechar su buen comienzo para acercarse a la punta, mientras que el Ciclón rescató un empate después de un primer tiempo en el que se vio superado.

Las formaciones de Independiente y San Lorenzo

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza, Santiago Montiel; Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.-