Renunció el titular de la obra social militar IOSFA, en endeble situación financiera

Oscar Sagás el médico nefrólogo, procurador de órganos, que había sido designado al frente de la obra social militar, IOSFA , pegó un portazo. Se fue renunciando “a la función con la que oportunamente me honrara”, como dice en la nota que elevó al ministro de Defensa, Luis Petri.

Dos hojas de crudos lamentos de quien no pudo con el puesto y deja una obra social con una situación financiera proyectada al borde del quebranto.

“El Directorio tomó conocimiento de la comprometida situación del Instituto que plantea una proyección hacia fin de año de una deuda impaga mayor a tres recaudaciones mensuales. La situación planteada complicará el acceso a prestaciones médicas y sociales de nuestros afiliados”, advirtieron los directores.

Traducido a lenguaje simple, la situación financiera proyectada con una deuda de 122 mil millones en diciembre, es impagable con la recaudación de 40 mil millones mensuales que se obtienen de la cuota social de los afiliados. También exhortaban al renunciado presidente a “tomar medidas de contención del gasto y elaborar un Plan de Contingencia para enfrentar la situación actual”.

Ese fue el disparador que motivó la salida de Sagás que será reemplazado por otro mendocino, Roberto Fiocchi, que dejó su puesto de presidente en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), entidad previsional de los uniformados.

En el texto excusatorio, Sagás responsabiliza a la cúpula militar y de las fuerzas de seguridad de haber obstaculizado su trabajo. “En el convencimiento de que IOSFA necesita profundas reformas, he podido comprobar que la mentalidad de las autoridades de las FFAA y de Seguridad a las que servimos, no está dispuesta a aceptar que tales transformaciones, resulten lideradas por alguien que no pertenece al ámbito militar”, dice en su renuncia.

NO-2024-120229041-APN-D_IOSFA_241101_224227.pdf

Quizá tenga razón. Era un sentimiento extendido en todos los afiliados castrenses y de seguridad que con la llegada de Javier Milei se terminaba el beneficio a la “casta” de designar un político como presidente de IOSFA.

No ocurrió. Sigue vigente el DNU 637/13 de Cristina Kirchner de creación de IOSFA donde el partido de turno en el gobierno se reserva para sí la potestad de designar al presidente de la obra social y con él militancia para puestos clave de nivel gerencial y otros de favoritismo laboral.

Más adelante Sagás suelta lastre acusatorio: “Advertí que en diversas áreas del Instituto había situaciones rayando en lo delictivo, lo que motivó el inicio de numerosos sumarios administrativos y de ello, la interposición de denuncias penales”.

“Debe tener presente Sr. Ministro, que la impronta de mi gestión, en la cual no íbamos a permitir actos de corrupción por mínimos que fueran, generó operaciones de prensa de los sectores afectados, cuya pretensión era desgastar la gestión e indirectamente su gestión desde el inicio”.

GEF - EXPOSICION SEP 24.ppt

La resistencia más cerrada de los afiliados en redes sociales ocurrió al trascender la iniciativa de Sagás de tercerizar los servicios médicos en la prestadora Medifé. Un plan piloto, -con convenio de confidencialidad que no llegó a firmarse- se elaboró para Córdoba y otras provincias del NEA, significaba resignar y ceder capacidades propias de IOSFA a la prepaga Medifé.

“Otro tema no menor que generó dificultades, fue la demora en la designación de los Directores Vocales, situación que impidió la toma de decisiones más complejas”, continúa en su descargo Sagás.

“Con mi salida contribuyo a disipar tensiones con algunos sectores de las Fuerzas que no logran entender el momento histórico por el que atraviesa el País, no dimensionan los vientos de libertad que soplan en nuestra Nación y aún dubitativos de la enorme transformación y modernización que está llevando a cabo el Presidente Javier Milei”.

Párrafo final que intenta abrir una brecha política entre la Casa Rosada y el frente castrense que no se percibe así a juzgar por el resultado eleccionario favorable a LLA en distritos donde están las mayores bases militares del país.