Renunció Manuel Adorni: las reacciones del arco político

Funcionarios y dirigentes libertarios destacaron el aporte del ex jefe de Gabinete y lamentaron las circunstancias que derivaron en su salida.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , fue una de las primeras en pronunciarse tras la salida de Manuel Adorni . A través de sus redes sociales, le agradeció por el trabajo realizado durante su paso por el Gobierno y expresó un fuerte respaldo personal.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven" , escribió.

En el mismo mensaje, la funcionaria sostuvo que Adorni es "una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros" y aseguró que tanto ella como el Gobierno acompañan su decisión. "Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", afirmó.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5

Karina Milei concluyó su publicación con un reconocimiento político al ahora exjefe de Gabinete. "Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", señaló.

También la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó sobre la salida de Adorni. En un mensaje más breve, remarcó que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", en una definición que fue interpretada como un respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno y al propio exfuncionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Las repercusiones también se hicieron sentir en la oposición. La Unión Cívica Radical emitió a través de un comunicado que "la salida de Manuel Adorni debió producirse hace meses'. "Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República", reza la misiva.

"Ahora es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo, que esclarezca cómo cambió en tan poco tiempo el estilo de vida del jefe de Gabinete. Porque la honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable", completa el comunicado.

Por su parte, el diputado por el Partido Socialista, Esteban Paulón, publicó en sus redes sociales: "FIN. 100 DIAS TAPANDO EL SOL CON LAS MANOS. Mas temprano que tarde, finalmente te quemaste @jmilei. Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. Que la justicia avance!FIN".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2070986612205646186&partner=&hide_thread=false FIN. 100 DIAS TAPANDO EL SOL CON LAS MANOS.



Mas temprano que tarde, finalmente te quemaste @jmilei.



Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. Que la justicia avance!



Spoiler: hacerse el distraído no te hacen ingenuo, te… pic.twitter.com/ZoiH9SCS59 — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 27, 2026

Manuel Adorni presentó su renuncia: "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas"

Tal como lo anticipó Ámbito, Manuel Adorni confirmó su renuncia como jefe de Gabinete de la Nación. El también exvocero presidencial publicó una carta en sus redes sociales dirigida a Javier Milei y Karina Milei en donde desmintió las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y ratificó su inocencia: "Hoy me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país". Aún no se conoce su reemplazo.

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Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Adorni había asumido en su cargo el 10 de diciembre del 2025, tres meses antes del viaje a Nueva York a donde incluyó a su esposa en la comitiva oficial y que terminó con una oleada de acusaciones y revelaciones judiciales que decantaron en su renuncia. Sobre ello, consideró que se trataron de "operaciones mediáticas que han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados"

"Las mentiras que se han dicho fueron de los más variadas", planteó el exfuncionario, que enumeró presuntas falacias: "Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, [...], la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares".