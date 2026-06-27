Fin para Manuel Adorni: renunció tras meses de crisis política y en medio de un escándalo de corrupción

Está siendo investigado por la Justicia por diferentes cargos. La oposición y aliados del Gobierno habían pedido su salida e, incluso, intentaron interpelarlo en el Congreso. El oficialismo intenta dar vuelta la página y recuperar la iniciativa política.

La salida de Manuel Adorni marca el final de una de las crisis políticas más profundas que atravesó el gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder. Después de meses de sostener públicamente al jefe de Gabinete frente a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el Presidente aceptó su renuncia y dio por terminada una defensa que hasta hace pocas horas parecía inquebrantable.

La decisión representa un giro para la Casa Rosada . Durante semanas, Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, rechazaron cualquier posibilidad de desplazar a uno de los funcionarios más cercanos. Incluso cuando la oposición impulsó su interpelación y comenzó a reunir apoyos para avanzar con una eventual moción de censura, el Gobierno eligió cerrar filas detrás de Adorni.

El cambio de postura comenzó a hacerse visible este viernes durante la gira presidencial por España. En una conferencia realizada en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Allí, Milei sostuvo por primera vez que removería a su jefe de Gabinete si la Justicia comprobaba hechos de corrupción. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada” , sentenció. Antes había insistido con defenderlo: “Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema” y calificó como “absolutamente plausible” la explicación técnica brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio.

Horas después, Adorni mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Karina. Según pudo saber este medio, allí fue donde ambos habrían consensuado su salida. En los últimos dos meses, el exvocero ofreció dos veces apartarse del Gobierno, pero los Milei lo retuvieron. La tercera fue la vencida.

La salida del ministro coordinador es consecuencia de un desgaste político que el Gobierno nunca logró contener . Las denuncias por inconsistencias patrimoniales, las sucesivas revelaciones sobre bienes no declarados y las dificultades del propio funcionario para explicar el origen de parte de su patrimonio fueron ocupando el centro de la agenda pública. Cada nueva explicación terminaba generando nuevos interrogantes y alejaba la posibilidad de cerrar el episodio.

En un intento por limitar el impacto político, la Casa Rosada había decidido semanas atrás designar a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, mientras Adorni permanecía al frente de la Jefatura de Gabinete. La apuesta consistía en separar la crisis judicial de la comunicación oficial y volver a concentrar el debate en la marcha de la economía y las reformas impulsadas por la administración libertaria. La estrategia no consiguió modificar el escenario.

El Gobierno debe nombrar al sucesor de Manuel Adorni

Por estas horas, el Gobierno se encamina a definir al sucesor del Jefe de Gabinete. Como anticipó este medio, el elegido podría ser el actual ministro de Interior, Diego Santilli. El dirigente del PRO se convirtió en uno de los aliados más confiables de Milei durante el último año y su posible desembarco en la Jefatura de Gabinete también busca enviar una señal hacia los sectores dialoguistas del Congreso en un momento en el que el oficialismo necesita recomponer vínculos parlamentarios para sostener su agenda legislativa.

Santilli ya había asumido un rol central tras otra crisis política para el oficialismo, cuando encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza luego de la salida de José Luis Espert. Esa apuesta terminó con un triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires y consolidó su relación con el Presidente, que ahora vuelve a recurrir a él para administrar uno de los momentos de mayor fragilidad política de su gestión.

karina milei, manuel adorni y javier milei El momento culmine para Adorni fue su triunfo electoral en mayo del año pasado, cuando encabezó la lista que ganó la Ciudad contra el peronismo y el PRO.

La caída de Adorni contrasta con el vertiginoso ascenso que había tenido dentro del oficialismo. Llegó al Gobierno en diciembre de 2023 como vocero presidencial y rápidamente se convirtió en una de las caras más visibles de la administración libertaria. Su exposición mediática, el respaldo permanente de Karina Milei y el lugar de confianza que ocupó junto al Presidente lo transformaron en una figura central del esquema de poder.

Su consolidación llegó con las elecciones legislativas porteñas de 2025. Como cabeza de lista de La Libertad Avanza derrotó al PRO en su principal bastión y fortaleció el proyecto político de los Milei. Meses más tarde fue promovido a la Jefatura de Gabinete, una decisión que fue leída como una ratificación de su peso dentro del Gobierno y como la antesala de un futuro político todavía más importante.

Ese recorrido comenzó a cambiar el 8 de marzo, cuando trascendió la fotografía del funcionario junto a su esposa descendiendo del avión presidencial tras un viaje oficial. La polémica por el uso de recursos públicos abrió una etapa de cuestionamientos que luego derivó en la investigación sobre su patrimonio. Las revelaciones sobre inmuebles, reformas, viajes y activos que no figuraban en sus declaraciones juradas terminaron alimentando una causa judicial que fue creciendo con el paso de las semanas

La investigación, encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, se centra en determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Entre las últimas medidas ordenadas figuran pedidos de información a plataformas de criptomonedas para reconstruir movimientos financieros, además de requerimientos vinculados con operaciones inmobiliarias y el origen de los fondos utilizados para distintas adquisiciones.

Puertas adentro del Gobierno reconocían desde hacía días que la situación se había vuelto insostenible. Funcionarios advertían que la crisis había desplazado de la agenda los principales logros económicos que buscaba mostrar la Casa Rosada y condicionaba cada movimiento político del oficialismo. La renuncia de Adorni busca cerrar ese capítulo, aunque el frente judicial seguirá abierto y el exjefe de Gabinete deberá enfrentar la investigación sin el respaldo institucional que le otorgaba integrar el gabinete nacional.