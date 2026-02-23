El oro es el mayor activo de reserva en el mundo, tras superar al dólar + Seguir en









La moneda estadounidense está golpeada por una sucesión de malos datos en la economía estadounidense, que recibió su último impacto con los nuevos aranceles de Trump luego del fallo de la Corte Suprema.

El oro le gana al dólar en la contienda por el activo de refugio más buscado.

El oro superó al dólar y se convirtió en el mayor activo de reserva global del mundo, según un informe de Bloomberg. Este hito marca un cambio de preferencias por parte de los bancos centrales, instituciones financieras e inversores, y un interés marcado en este activo de refugio por sobre la moneda.

El principal metal cotiza a u$s5.233,86, un aumento del 3% en el día y más del 50% en los últimos seis meses. El oro se vio favorecido por un contexto de incertidumbre sostenida, la debilidad de otros activos de riesgo como las criptomonedas y por las políticas y disputas económicas que atraviesa Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. De hecho, su precio no se aleja de su máximo histórico de u$s5.594 por onza el pasado 29 de enero.

oro dolar reserva aranceles grafico El gráfico de Bloomberg muestra como la tendencia se inclina a favor del oro. Por qué baja el dólar La caída del dólar se debe, en parte, a la renovada incertidumbre por la "crisis arancelaria" que sufre por estas horas Estados Unidos. Luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles aplicados bajo poderes de emergencia por parte de su presidente, Donald Trump, el mandatario resolvió con un aumento de los mismos hasta el límite autorizado del 15%.

Se trata de una orden ejecutiva que establece un nuevo arancel global del 10%, conocido como Sección 122. El mismo está previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.

El índice dólar, que sigue a la moneda estadounidense frente a una comparación con otras seis divisas, cotiza con un descenso del 0,2% hasta 97,535, después de haber registrado la semana pasada una ganancia semanal de alrededor del 1%, su mejor rendimiento en más de cuatro meses.

Mientras tanto, los mercados están atentos a una acumulación militar estadounidense en Medio Oriente mientras presiona a Irán para que abandone la búsqueda de armas nucleares, esperándose que EEUU e Irán mantengan más conversaciones a finales de esta semana. A medida que la cautela e incertidumbre crezcan a partir del contexto internacional, no vendrán más que buenas noticias para el oro.

