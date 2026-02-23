Muerte de Rob y Michelle Reiner: su hijo Nick se declaró inocente en el caso que lo tiene como principal acusado

Más de dos meses después de las muertes, el hijo menor de la famosa pareja presentó hoy una declaración de no culpabilidad de dos cargos de asesinato en primer grado.

Más de dos meses después de las muertes de Rob y Michelle Reiner , el hijo menor de la famosa pareja presentó hoy una declaración de no culpabilidad de dos cargos de asesinato en primer grado.

Enfrentando cadena perpetua o la pena de muerte por los cargos de "circunstancias especiales", la defensora pública de Nick Reiner , Kimberly Green , se declaró "no culpable" el lunes por la mañana ante la jueza Theresa McGonigle del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Reiner, con la cabeza rapada y el mono puesto, solo habló para reconocer el 29 de abril como su próxima cita en la corte. Una vez más, no se le concedió la libertad bajo fianza en la audiencia de menos de 10 minutos.

Más de dos meses después de las muertes a puñaladas de Rob y Michelle Reiner, el hijo menor de la famosa pareja presentó hoy una declaración de no culpabilidad de dos cargos de asesinato en primer grado.

Enfrentando cadena perpetua o la pena de muerte por los cargos de "circunstancias especiales", la defensora pública de Nick Reiner, Kimberly Green, se declaró "no culpable" el lunes por la mañana ante la jueza Theresa McGonigle del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Reiner, con la cabeza rapada y el mono puesto, solo habló para reconocer el 29 de abril como su próxima cita en la corte. Una vez más, no se le concedió la libertad bajo fianza en la audiencia de menos de 10 minutos.

La comparecencia del lunes es la tercera aparición ante el tribunal del joven Reiner desde la tragedia de finales del año pasado.

Al igual que en su anterior comparecencia ante el tribunal el mes pasado, Reiner, actualmente encarcelado sin fianza, se sentó tras una barrera de cristal a la izquierda de la jueza McGonigle de LASC.

La sala del quinto piso del Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz estaba repleta de periodistas y espectadores, así como de fiscales y abogados de la defensa. Afuera del juzgado del centro de Los Ángeles, también se encontraban multitudes de periodistas con cámaras y micrófonos.

Cómo fue la muerte de Rob Reiner y su esposa

Rob Reiner y Michelle Reiner fueron encontrados muertos en su espaciosa casa la primera noche de Hanukkah del año pasado debido a múltiples lesiones por objetos punzantes, según el médico forense del condado de Los Ángeles, según registros que posteriormente fueron sellados por orden judicial a petición del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Tenían previsto cenar esa misma noche con Barack Obama, Michelle Obama y otras personas, pero fueron descubiertos por su hija de 28 años, Romy, y una amiga, después de que una masajista que iba a visitar a los Reiner no pudiera entrar a la casa.