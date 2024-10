Ricardo Quintela presentó un recurso de amparo para poder competir en la interna del PJ

Al respecto, el documento rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria.

PJ APELACION.docx

"No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; Cuarto: No oficializar la lista “Federales, un grito de corazón” por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

En ese sentido, exige que se revoque la Resolución citada por ser manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales, dejando reservado el Caso Federal (art. 14 de la ley 48 en virtud de la vulneración de las garantías constitucionales), dictándose durante la sustanciación del presente Medida Cautelar de no Innovar.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumenta.

El texto agrega, además, que la "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista “Federales, un grito de corazón”.

Encuentro con Guillermo Francos

Como contó Ámbito, este lunes Yoma se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada.

El encuentro duró aproximadamente 50 minutos. Cuando finalizó, Yoma se retiró de la casa de gobierno sin hacer declaraciones a la prensa acreditada, y aseguró en sus redes sociales que el cónclave tuvo como objetivo abordar la deuda de u$s320 millones que la nación mantiene con la provincia de La Rioja.

En febrero la provincia demandó al Gobierno ante la Corte Suprema por el tema. Según pudo saber este medio, en La Rioja buscan lograr un acuerdo similar al que se firmó con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación (en este caso Nación se comprometió a un 1,40% por goteo diario y 1,55% en forma semanal).

No obstante, la reunión tuvo lugar luego de que el mandatario provincial ratificara que irá a la Justicia para que lo habiliten para competir con la lista encabezada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue oficializada (Primero la Patria).