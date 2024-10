Gobernadores del peronismo "dialoguista" se reúnen con Milei: menú de reclamos, alianzas y el factor Cristina

El fin de semana hubo contactos entre dos mandatarios. Se espera que para después del agradecimiento del Presidente por el apoyo dado, tal vez para el postre, se presente el menú de reclamos que incluye fondos para obras públicas, salud, transporte público, energía y las deudas del Consenso Fiscal 2023, entre otros. En las últimas semanas, funcionarios de Sáenz, Jaldo y el propio Passalacqua reclamaron que la Nación no cumplió con los acuerdos para obras firmados con Francos antes de la aprobación de la Ley Bases, lo que no se modificó hasta el momento. "El gobernador no quiere pasar a la historia como un mero pagador de sueldos, sin margen para nada, para que eso no suceda deben concretarse obras de relevancia", confesó a este medio un dirigente cercano a uno de los hombres de las provincias que esta noche cenará con Milei.