Rige la ley que permite a los municipios destinar fondos de caminos rurales a obras hídricas ante El Niño + Agregar ámbito en









Los intendentes podrán destinar hasta el 100% de los recursos del Inmobiliario Rural asignados a la red vial a drenajes, canales y alcantarillas. La autorización tendrá una vigencia de 180 días.

Archivo. La normativa busca hacerle frente a las posibles consecuencias de El Niño.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los municipios a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de la red vial rural a la ejecución de obras hídricas, a partir de su publicación este martes en el Boletín Oficial.

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La norma permite usar esos recursos, coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010, en obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico. Los municipios podrán aplicarlos de manera indistinta a cualquiera de esos destinos.

Las obras hídricas y la llegada de El Niño La habilitación es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027.

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, Sergio Vargas, ante la posible llegada de una fase intensa del fenómeno climático El Niño, asociado al calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial y a lluvias intensas e inundaciones en distintas regiones.

“Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, advirtió el legislador en los fundamentos de la iniciativa. Según el texto, el mantenimiento de los caminos de tierra pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada.

Archivo. La Provincia, en alerta por las posibles consecuencias de El Niño. La iniciativa, que tramitó bajo el expediente E-421/26-27, obtuvo media sanción en el Senado a comienzos de octubre y la Cámara de Diputados la convirtió en ley el 20 de ese mes, sin mayores debates y por unanimidad de los presentes.