Entró en vigencia la Ley EMA en Provincia: qué pasará con los celulares en las escuelas secundarias

El Gobierno bonaerense promulgó tres leyes educativas que la Legislatura sancionó en la misma sesión. Una crea un programa contra la violencia digital, otra extiende a la secundaria las limitaciones al uso de celulares y la tercera suma contenidos sobre emociones en todos los niveles.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.675, conocida como “Ley Ema” , cuyo objetivo es garantizar a los estudiantes del sistema educativo provincial el derecho a una convivencia digital segura , a partir de su publicación este martes en el Boletín Oficial.

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos , denominado “Programa EMA”, que alcanzará a estudiantes, docentes, no docentes, equipos directivos y familias de todas las escuelas de la provincia, tanto de gestión pública como privada.

Entre sus finalidades, el programa deberá diseñar políticas públicas específicas de prevención, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, y brindar herramientas a directivos, docentes, estudiantes de profesorados y a toda la comunidad educativa para abordar y prevenir casos de violencia digital.

La ley define como violencia digital contra niños, niñas y adolescentes a toda acción u omisión cometida o agravada mediante el uso de tecnologías que pueda causarles daño físico, psicológico, sexual, económico o moral. La definición incluye de manera expresa la difusión sin consentimiento de material íntimo real o editado, también el creado con inteligencia artificial , y la producción o distribución de material de abuso sexual infantil, con o sin manipulación digital.

También quedan comprendidos los discursos de odio misóginos y estereotipos sexistas en redes , el acoso, las amenazas y la extorsión digital , el espionaje de la actividad virtual, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas y el robo y la difusión de datos personales.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 luego de que se difundieran y viralizaran, sin su consentimiento, imágenes íntimas suyas en su entorno escolar.

El texto que hoy rige surgió de la unificación de dos iniciativas de legisladoras de Fuerza Patria: la de la diputada Mayra Mendoza, que tuvo media sanción en la Cámara baja, y la de la senadora Laura Clark, que aportó la creación del Programa EMA. El Senado aprobó la versión unificada a comienzos de octubre y el proyecto regresó a Diputados, que le dio sanción definitiva el 20 de octubre.

La iniciativa se trabajó junto a Laura Sánchez, la mamá de Ema, quien participó de la elaboración del texto y estuvo presente en la Legislatura durante su tratamiento. “Después de mucho trabajo y esfuerzo, completamos la sanción de esta ley que es fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”, escribió Mendoza en sus redes tras la votación.

Durante la sesión en el Senado, Clark había sostenido que se trata de “una política pública específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo” y recordó que Ema “fue víctima de violencia digital de género por la difusión de imágenes íntimas”.

El uso de celulares en las secundarias

En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la Ley 15.678, que extiende al nivel secundario la regulación del uso de celulares y pantallas que ya regía para las escuelas primarias bonaerenses a través de la Ley 15.534. La norma, impulsada por el diputado Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, establece que los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas solo podrán usar dispositivos con fines pedagógicos, y define el “uso responsable” como la no utilización de celulares durante la jornada educativa, salvo que el docente lo pida o lo autorice de manera explícita.

Además, se publicó la Ley 15.678, que extiende al nivel secundario la regulación del uso de celulares y pantallas que ya regía para las escuelas primarias bonaerenses PM Soul

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados en diciembre de 2025; el Senado lo modificó el 6 de octubre para incorporarlo a la ley vigente para primarias y la Cámara baja le dio sanción definitiva el 20 de octubre, en la misma sesión que la Ley Ema.

Además, se publicó la Ley 15.676, de autoría de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo, que incorpora el bienestar socioemocional y afectivo en los niveles inicial, primario y secundario a través de cambios en la Ley de Educación provincial. La norma prevé prácticas de autocuidado y cuidado mutuo en el jardín, recursos para fortalecer la convivencia y la empatía en la primaria y herramientas para la convivencia democrática y la protección de la salud mental “desde una perspectiva comunitaria” en la secundaria.

La iniciativa tuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2025 y, tras los cambios introducidos en el Senado, que lo rebautizó como Ley de Promoción del Bienestar Emocional, fue sancionado el 20 de octubre. “Hablar de lo que nos pasa tiene que ser parte del aprendizaje”, había sostenido Padulo durante el debate.